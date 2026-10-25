CON JUANMA ROMERO Y MARTA LOZANO
Aguantó menos de un mes trabajando en un tanatorio: "Veía cadáveres por todos lados"
Paco, un oyente de Me Pones en Barcelona, duró menos de un mes trabajando como jefe de mantenimiento en una cadena de tanatorios. "Me puse a buscar faena y encontré el trabajo ideal. Pero ¿qué pasó? Subestimé el tema: que si esta bomba no chupa bien la sangre, tuve que ir a un cementerio porque en el horno crematorio se había quedado atascado el carro... Veía cadáveres por todos lados. Mejor no entremos en muchos detalles", cuenta. Ahora está en una empresa de demoliciones: "Es lo mismo, pero en edificios". ¡Escucha su historia completa!