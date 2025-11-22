EN 'ME PONES' CON IVÁN INFANTE

La mejor anécdota para celebrar el Día Internacional de la Música

El 22 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Música y, para celebrarlo, en Me Pones hablan con una oyente de Murcia para conocer su anécdota más divertida sobre este arte. Todo se remonta a un día de su infancia, cuando su profesor de inglés llevó a clase un radiocasete. "En una de las canciones que teníamos que hacer, me tapé los oídos y empecé a cantar, pensando que así entonaría mejor. Yo seguí cantando y cantando, y de repente toda la clase me estaba mirando...", cuenta Vero. ¡Escucha la historia completa dándole al play!