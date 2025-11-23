EN 'ME PONES' CON IVÁN INFANTE

Lo peor que te puede pasar en un ascensor: "Se me cayeron las bragas"

Cristina, una oyente de Me Pones en Barcelona, vivió un momento muy vergonzoso... Ocurrió hace muchos años. Llevaba puestas unas braguitas que compró en un mercadillo y llevaba a su hija en un cochecito. De repente, dentro de un ascensor con las puertas transparentes, ocurrió el desastre: "Llevaba vestido y se me cayeron las bragas al suelo. Las dejé y fui a comprarme unas nuevas", le cuenta a Iván Infante entre risas. ¡Escucha su anécdota completa dándole al play!