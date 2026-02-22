EN 'ME PONES' CON JUANMA ROMERO

Tiene en su casa restos de dinosaurio de hace 82 millones de años

Valencia, Amparo, una oyente de Me Pones en Valencia, le cuenta a Juanma Romero que su hermana guarda una reliquia en casa. "Tiene un trozo de mandíbula de dinosaurio. Le encanta la paleontología. En una feria, daban tres premios y le tocó el primero. Es de un dinosaurio marino y está reconstruida, pero los dientes son de verdad. Tiene, aproximadamente, unos 82 millones de años", dice. ¡Escucha la historia completa!