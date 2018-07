Un youtuber peruano reta a una mujer a 'beso o patada' y pierde un testículo

Will Zeven, un creador de contenidos peruano, ha vivido algo que no olvidará nunca. Retó a una mujer para uno de sus vídeos y el juego no acabó nada bien.

Ser youtuber no es fácil y sino que se lo digan a Wilson Alfonso, que fue condenado a pagar una multa por besar a desconocidas. La broma le salió cara, al igual que a Will Zeven, el youtuber que ha perdido un testículo al retar a una mujer para uno de sus vídeos.

El joven hizo un desafío que ha acabado con uno de sus testículos "estallado".

"Antes ya había hecho este reto. Ésta era la tercera entrega, la cual hice porque mis suscriptores me lo pedían", asegura el youtuber. El nombre del juego era 'Beso o patada en los huevos' no hay que ser muy listo para suponer por qué acabó como acabó.

Tal y como dice Zeven, en esta "trilogía de vídeos", salía a la calle y jugaba con desconocidas a piedra, papel o tijera. Si él ganaba, la recompensa era un beso. Si perdía, la chica podría propinarle una patada en los testículos. Al principio del vídeo, el propio youtuber imaginaba que algo se torcería: "No sé cómo voy a terminar este reto, tal vez retorciéndome en el suelo".

Tras algún beso y una patada, una chica ganó y, siguiendo las normas del juego, se preparó para el 'momento patada'. Retrocedió y le dio una fuerte patada en los huevos. Zeven, ante el inmenso dolor, cayó al suelo. Después, la chica le avisó (tarde) de que había olvidado decirle una cosa: "sabía kárate". Ante esto, el joven aseguró que se trataba de una patada, pero no de dañar de esa manera.

Después del incidente, el youtuber pasó un tiempo sin grabar y tardó tres días en volver a andar bien. A su vez, estuvo cinco días con un dolor intenso que no paraba.

A las dos semanas de estar aguantándose el dolor, decidió ir al médico, el cual le diagnosticó "estallamiento testicular postraumático".

Esto obligó a que le extirpasen un testículo. Actualmente, Zeven, ya operado, está "feliz de que se lo hayan quitado ya que no aguantaba más el dolor", según ha contado en exclusiva a FCINCO desde Lima.

El peruano añadió también: "Me llamarán loco, pero no, el dolor era insoportable. Por eso mismo fui al doctor... dije 'prefiero que me lo quiten a seguir así'"

Ante sus vídeos y las opiniones de la gente sobre su actitud machista por jugar con desconocidas dice que, "en ningún momento se ofendió nadie, ni mucho menos se ha obligado a alguien a hacer algo que no quisiera".

El youtuber no se arrepiente y dice: "Lo que me pasó no me da vergüenza, ni tampoco me hace ser menos hombre. Mis genitales siguen normales, podré tener hijos y relaciones con normalidad", dice el peruano. "Quiero que esto sea un ejemplo para las personas que quieran hacer el reto. Que tomen precauciones".

Podemos suponer que la mejor manera de quitarle importancia al asunto era grabando el momento de la operación. Parece que al chaval no le importan las críticas.