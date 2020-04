Sofía Ellar y Álvaro Soler nos explican cómo surgió 'Barrer a casa'. ¡Y habrán más canciones juntos!

Hablamos con Sofía Ellar , que nos explica cómo está llevando el confinamiento junto a Álvaro Soler y ambos nos explican cómo surgió 'Barrer a casa' , su primer tema 'oficial' juntos. ¡Y por lo que nos cuentan no será el único!

A finales de marzo Sofía Ellar y Álvaro Soler nos sorprendieron con Barrer a casa', su primer tema juntos que se han atrevido a publicar.

"Al principio del confinamiento Álvaro estaba en Kenia haciendo un voluntariado y cuando, por fin, después de muchos aviones y todo cortado por el coronavirus lo tenía en casa, nos vimos los dos muy sensibles y nos propusimos escribir esta canción", nos explica Sofía sobre cómo surgió el tema.

Álvaro nos explica que publicar un tema juntos era algo que les sometía a mucha presión: "Pensábamos que cuando sacáramos una canción juntos tenía que ser 'la canción'. Y la verdad es que esto nos ha venido muy bien, porque al final ha sido todo tan natural y tan directo que hemos dicho 'Va, ¿por qué no hacemos esta y la sacamos?' porque es puro sentimiento y porque es lo que vivimos. Y nos hizo conectar muy bien"

OTRO TREMA JUNTOS

Y por lo que nos cuentan, el confinamiento está siendo de lo más productivo para la pareja, ya que ''Barrer a casa' no es el único tema que han compuesto juntos.

"De repente nos pusimos a hacer una canción "tipo Dark", que no tenía nada que ver ni con lo mío ni con lo suyo, muy moderno. Y lo compartimos en un TikTok y de repente la gente preguntaba por el tema, no lo encontraba e hicimos una encuesta preguntando si querían el tema y la gente dijo '¡Sí!'", nos explica Sofía, y añade: "Sofia Ellar está muy lejos de esto, y estoy planteándome seriamente hacerme un pseudonombre desvinculado a Sofia Ellar y hacer canciones de lo que me salga y de lo que nos 'pete' por dentro".