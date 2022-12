Carlotta Cosials: "Como músico el final de La La Land me pareció ofensivo"

Para hablar de cine y series ha venido este viernes Andrea Compton a Tómatelo menos en serio. La colaboradora del programa de Chenoa en Europa FM ha capitaneado una tertulia en la que también han participado

El Langui y Carlotta Cosials y en la que se ha abierto el debate en torno a La La Land.

La película protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling no convence a Chenoa ni a Cossials, aunque por distintos motivos.

"No la aguanto", ha reconocido Chenoa, que se ha confesado seguidora del cine clásico. "La La Land me la vendieron de tal forma que me quedé así... Dije: ¿alguien ha visto Sombrero de copa de Fred Astaire y Ginger Rogers?", ha añadido sobre la película de 1935.

La queja de Carlotta Cosials va por otro lado. A la cantante no le gustó el final por lo da a entender. "Como músico me pareció ofensivo que tuvieras que elegir entre la música y el amor", ha dicho muy seria. "Cóomo si no pudieses tener las dos cosas a la vez. ¿No puedes tener una relación y girar a la vez? ¿Si te dedicas a esto estás condenado a perder todas tus relaciones?", ha preguntado la cantante de Hinds.

"A mí me ha pasado", ha reconocido Chenoa, cuya situación cambió al conocer a su marido Miguel Sánchez Encinas. "Hasta que me he casado", ha añadido.

"Ya lo sé. A mí también me pasa un poco. Es una maldición de la que somos muy conscientes y que no puedo apoyar", ha insistido Cossials mostrándose de nuevo contraria al final de la película y dando pie al juego de Compton.

