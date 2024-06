Claudia Salas sobre su personaje en ‘Pelotaris 1926’: “He aprendido de ella a poner los límites”

Claudia Salas es uno de los rostros jóvenes más importantes de la interpretación nacional en este momento y ha tenido a bien pasarase por el bar de Tómatelo menos en serio para charlar con Chenoa y Ventura.

Tras el éxito de La Ruta, Élite o La Peste, la actriz busca replicar las buenas críticas con Pelotaris 1926, la nueva serie en la que participa ambientada en las profesionales de este deporte a principios del siglo XX. En ella da vida al personaje de Idoia, una pelotari vasca que "tiene claro donde quiere llegar y cuando hay algo que no le cuadra, lo corta".

De ella, tal y como ha explicado a los presentadores del programa, ha aprendido "a poner los límites". Una cuestión con la que, aún a día de hoy, Salas tiene a veces conflictos. "Si me pasa a mí en 2024, que me voy a casa pensando no tenía que haber dicho eso, que ella en 1926 lo dijera, pues es un modelo de referencia total".

Los papeles deportivos se han convertido en uno de los grandes fuertes de su carrera. "Tengo mucha suerte porque, en general, el mundo del deporte me gusta y me adapto bien", ha indicado en el programa, aunque Ventura ha querido cerciorarse a través de un cuestionario para conocer su nivel real en algunas disciplinas ya que, como ha confesado, alguna media verdad se ha colado en su currículum en deportes como la equitación o el esgrima.

Sin embargo, el boxeo no es una de esas mentiras piadosas, ya que asegura contar con un nivel alto tras años de práctica. "Ves Rocky y te compras el kit completo", ha recordado de forma irónica, aunque ahora es perfectamente capaz de mandar a la lona a más de un púgil.

Las series no contemporáneas, como esta Pelotaris 1926, también han hecho que profundice en épocas remotas. "Mola un monton porque es como viajar en el tiempo", ha revelado.