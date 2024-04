El dardo de Melody a las Twin Melody: "Podrían haber elegido otro nombre"

Melody regresa a la música por la puerta grande con Bandido, un single que combina el pop y la música electrónica sin olvidar su potente estilo rumbero, y se ha pasado por el bar de Tómatelo menos en serio para presentárselo a Chenoa y Ventura.

Como ella misma ha dicho, habla de "cuando te cruzas con alguien y se piensa que te vas a entregar a la primera". Se trata de un tema empoderante que defiende que "vamos a caminar a mis tiempos, no a los que él quiere".

La sevillana grabó el videoclip estando embarazada de su hijo Cairo, que nació en febrero, y ha revelado en exclusiva que estaba de seis meses cuando lo rodaron: "Me encantó grabarlo porque siempre dije que me gustaría cantar con mi niño dentro. Me salió la barriga muy tarde, entonces ahí no se nota mucho".

Fiel a su energía, el embarazo no la detuvo para grabarlo y ha estado durante todos esos meses muy activa y lista para trabajar.

Los primeros meses de su hijo Cairo

El pequeño Cairo tiene un nombre muy curioso y a Melody le tocó convencer a su chico, ya que no le terminaba de convencer. La intérprete de Mujer loba ha destacado que se llama así porque hace tiempo lo escuchó a una mujer que se dirigía de esta forma a su hijo por la calle.

Melody lleva triunfando desde que tenía 10 años, cuando lanzó su primer disco, sin embargo, sus padres no le dejaron que se le subiera la fama y ella misma "se sorprendía cuando veía que sus compañeros la trataban de forma diferente": "Muchas me decían que por qué no me maquillaba, pero yo no quería eso".

Incluso tenía una profesora particular que la acompañaba 24/7 para que no se perdiera ninguna lección, especialmente cuando estaba de gira.

Hablando con Samantha Ballentines, una colaboradora del programa, se ha mencionado a las Twin Melody, las dos hermanas que se hicieron virales por sus bailes en TikTok e incluso llegaron a participar en el Benidorm Fest con Sayonara. Tan calmada como siempre, Melody ha querido dejar claro que no está de acuerdo con la elección de su nombre artístico.

"Hay nombres que son muy peculiares y se relacionan con un artista y Melody se relaciona con Melody", ha señalado, mostrando su desacuerdo con las influencers: "Se llaman así y hay muchos otros nombres. Podrían haber elegido otro nombre", ha terminado.

