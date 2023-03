Joaquín Reyes es Carlos III, rey de Inglaterra: "Adele me dijo que no actuaría en mi coronación sin saber ni la fecha"

Varios meses después de la muerte de Isabel II de Inglaterra, su heredero Carlos III ha accedido al trono británico. Nos visita en Tómatelo menos en serio de la mano de Joaquín Reyes para contarnos cómo han sido sus primeras experiencias dirigiendo el país y si se siente querido por los ingleses.

"Me gusta que me jaleen pero que no se oiga lo que dicen, que sea como murmullos. Incluso prefiero que estén lejos porque si la gente se me acerca me da asco", ha confesado.

De cara a su coronación como rey de Inglaterra, ha reconocido que está muy triste porque muchos cantantes como las integrantes de Spice Girl, Harry Styles o Adele han rechazado actuar en el gran concierto programado para la celebración. "La última me dijo que no y todavía no le había dicho la fecha", ha lamentado.

"Llamé a Robbie Williams y empezó a contestar entrecortado. He llamado también a españoles como Leticia Sabater porque para nosotros la salchipapa es alta cocina, pero nos ha dicho que está mirando la agenda", ha apuntado.

El futuro de Carlos III como rey de Inglaterra

Sobre el funeral de su madre, ha confesado que hubiera preferido que la flambearan, al igual que a su abuela, debido al alcohol que bebían: "Mi abuela estuvo un trimestre ardiendo porque prendió durante mucho tiempo. Bebía tanto que te curaba una herida con la saliva".

Ahora ya tiene muchas obligaciones como rey y ya ha tenido sus primeros problemas, como cuando se enfadó con un asistente porque no le dio un boli: "Me pusieron el boli lejos y no podía firmar. Me manché los dedos y el otro mirando y dije 'cuantos tontos hay'".

