Joaquín Reyes es Kim Kardashian: "Jared Leto era el más 1 de la cucaracha en la gala MET"

Joaquín Reyes es Kim Kardashian en su nueva visita a Tómatelo menos en serio, el late night de Chenoa en Europa FM.

El cómico/la socialité se han pasado por el programa para comentar la última edición de la MET Gala, el homenaje a Karl Lagerfeld al que acudió con un espectacular vestido de perlas.

"No sabéis las que me veo para meterme en los trajes", ha reconocido a la presentadora y Gisela, invitada de este jueves, en la visita al programa. "En los días previos tengo que ir preparándome para la MET Gala como en el pesaje los boxeadores. Tengo que estar haciendo mi dieta para que en la última semana perder 10 kilos y poder meterme... En una de las galas, no me acuerdo en cuál, llamé a un tapicero y me tapizó. Directamente, así me evito rollos".

Kim Kardashian, en la MET Gala 2023. // Gtresonline

Sobre el traje de perlas de la última gala, la socialité ha contado que las perlas se le iban cayendo y su hija North West, su acompañante en la ceremonia, las iba cogiendo: "Yo le decía que se las comiese para que no se perdiesen y luego, cuando la meneaba, sonaba como un sonajero".

Kim Kardasahian también ha recordado el vestido de gato de Jared Leto, que impresionó hasta a un perro que había en las afueras del Museo Metropolitano. "Es que los perretes son tontísimos. No saben ni hablar. Solo huelen el culo, como los raperos", ha dicho recordando a su ex Kanye West.

jared leto MET // jared leto MET

En el programa también ha contado que para acceder a este evento hay una contraseña —"Tú te agachas y yo te la MET"— y ha revelado que Jared Leto no fue con invitación propia: "Fue el más 1 de la cucaracha".

