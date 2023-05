Chenoa y Gisela hablan de David Bisbal y David Bustamante en 'Tómatelo menos en serio'

La visita de Gisela a Tómatelo menos en serio ha derivado en una sesión de confidencias entre amigas. La cantante, que presenta la obra Es una lata el trabajar, ha charlado con Chenoa de su paso por Operación Triunfo y han recordado algunos de los momentos dentro de la academia. Fue en esa época cuando la catalana se enfrentó a sus trabajos más surrealistas.

"Nos llevaban a algunas discotecas que decías 'este no es mi mundo, qué hago yo aquí, en qué momento...' Llegabas a un sitio en medio de la nada como en una pirámide... Yo decía, ahora se abre la puerta y me voy a... Cosas así", ha recordado la cantante, que también ha hablado de noches legendarias.

Fue en los Oscar de 2020. "No tiene parangón. Actuar delante de Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Tom Hanks... Es que estaban a primera fila", ha recordado sobre su gran día en Hollywood, cuando el actor de Forrest Gump le dijo que le había gustado mucho su actuación. "Fue un sueño cumplido, al fin y al cabo soy la única cantante española que ha actuado en la gala".

Ahora canta en la obra Es una lata el trabajar, que coprotagoniza junto a su compañero de OT Naím Thomas. "Mi personaje es muy bonito. Empieza siendo una chica hipertímida, casi de TOC, pero ella sabe que tiene que salir adelante para poder sacar la empresa adelante", ha contado sobre la representación que se puede disfrutar en el Teatro Reina Victoria de Madrid.

El personaje de Gisela es bastante cabezota, pero en la vida real lo es más Naím. "Es más vehemente", ha dicho sobre su compañero. "Ahora está muy tranquilo. Se ha vuelto calmado. Hace mucho ejercicio y entonces eso lo tenemos controlado, Naím está controlado", ha dicho sobre el cantante que los dos conocieron en la academia de Operación Triunfo.

La obra llega a Madrid tras un año de gira, en la que vivieron una anécdota loca cuando fueron a Don Benito (Extremadura). "Tuvimos que parar en medio del campo a hacer pis. Y yo que no soy nada patosa... Me puse detrás de un montículo y dije esto es mi lugar. Había un agujero y me caí. Me hice un esguince de segundo grado y no pude hacer la función", ha recordado la cantante, que salió en silla de ruedas al escenario y, aunque la representación no se hizo, hizo una versión alternativa del musical con sus compañeros. "Hicimos un remix de las canciones".

Chenoa, Gisela y su paso por 'Operación Triunfo'

Chenoa y Gisela han recordado también su paso por Operación Triunfo, que vuelve en 2023 en Amazon Prime Video.

"Espero verte", le ha dicho Gisela a su amiga. A ella tampoco le importaría estar en la nueva edición como profesora: "Si me llaman yo no tengo límite ninguno y además estoy formado para ello".

Y hablar con Chenoa y Gisela de OT es hablar de David Bisbal y David Bustamante, sus compañeros en la academia y también sus exparejas. Todo viene por las declaraciones que hizo recientemente el segundo sobre su relación con la cantante de Frozen. "Es que las cosas se sacan de quicio. Se agrandan como si estuviésemos en la academia", han dicho las dos amigas.

"Lo que está claro es que elegiste al David bueno", ha añadido Ventura. "Eso habría que verlo", ha añadido Gisela. "Es que los máquinas ya no saben qué hacer", ha apuntado Chenoa entre risas antes de jugar a qué perfume te gusta más. "Y cuidado con lo que decís que todos son conocidos vuestros", ha dicho Ventura, antes de descubrir que detrás del que 'huele a viejo' está Bisbal. "Sacadme este clip para TikTok".

