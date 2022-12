Joaquín Reyes es Mariah Carey: "Todo lo navideño que imagines lo tengo en casa, hasta nieva en mi salón"

Joaquín Reyes es el imitador oficial de Tómatelo menos en serio. Siempre consigue hacer reír y esta vez no ha sido menos, aunque lo ha hecho metiéndose en la piel de Mariah Carey, la artista navideña por excelencia. Su canción All I want for Christmas, publicada hace 30 años, es un himno de estas fiestas.

Pero Joaquín ha dejado claro que su Mariah está muy enfadada después de que la Justicia de EEUU haya dictaminado que el título oficial no pertenece a ella, sino a Elizabeth Chan, una cantante que solamente saca temas navideños. "Vengo con un disgustazo porque la jueza de la Navidad, del Tribunal de la Navidad no me ha dado la razón. Es un movidote", ha lamentado.

El mensajito de Mariah Carey a Elizabeth Chan

Mariah ha dicho que la única reina de la Navidad es ella y es que todo lo que la rodea es fiesta: "Me maquillan y peinan unos Oompa-Loompas pequeñitos porque todo en mi vida es fantasía". Pero además, ha confesado que también tiene "elfos finlandeses" que la ayudan.

Nuestra artista navideña está muy enfadada con que otra le haya quitado el título de 'reina de la Navidad': "Elizabeth Chan es una muchachica que no la oye ni su padre..."

Cuánto ha ganado Mariah con 'All I want for Christmas'

All I want for Christmas es uno de los temas más rentables y es que Mariah nos ha confesado que ha recaudado con ella 72 millones de dólares. Pero es muy humilde: "A mí el dinero me da igual. La grabamos hace 30 años y me acuerdo porque se la dediqué a un marido mío".

"Tengo un contador en casa y me va sumando el dinero que llega", ha revelado. Y hay otro detalle curioso sobre su casa: "Todo lo que te puedas imaginar navideño lo tengo. Hay campanas, trineos, me nieva en el salón...". Y es que todos los días es Navidad en su casa.

