Joaquín Reyes es fiel a sus celebrities. Sus personajes le acompañan allá donde va. Desde que empezó con sus imitaciones en La hora chanante, el cómico manchego las ha llevado con él a todos sus programas.

De La hora chanante pasó a Muchacha Nui, de ahí a yu, No te pierdas nada y ahora a Tómatelo menos en serio, el late night de Chenoa en Europa FM.

Joaquín Reyes, uno de los clientes habituales del bar, se hace eco de la actualidad para elegir a su compañero cada semana. Así, esta temporada ha venido con Shakira, Bizarrap, Leonardo DiCaprio o Pamela Anderson.

Repasa sus mejores personajes y échate unas buenas risas.

Pamela Anderson: "David Hasselhoff inventó el pecho palomo"

Joaquín Reyes y Roi Méndez en 'Tómatelo menos en serio'. | Europa FM

La actriz visitó el programa con motivo del lanzamiento del documental Pamela Anderson: Una historia de amor y profundizó en la frase “Fueron mis tetas las que tuvieron una carrera, yo simplemente iba en el pack".

Pamela Anderson también habló del rodaje de Los vigilantes de la playa y explicó por qué David Hasselhoff (Mitch Buchannon) nunca se metía en el agua. "Se metió una vez y ya no se metió más. Dijo ¡hostia, que frío! Él decía: '¡Alguien se está ahogando!'. Salíamos corriendo y se quedaba en la caseta", contó.

Bizarrap: "Debajo de la gorra hay un ratoncete y con él hago las remezclas"

La sesión 53 de Shakira y Bizarrap animó a Joaquín Reyes a venir al programa con el productor argentino, que contó en el programa cómo surgió la colaboración y aclaró algunos de los secretos de sus vídeos. "A veces pongo un maniquí [en el estudio de grabación] y yo estoy haciendo mis cosas", contó Bizarrap sobre el espacio en el que graba todas las sesiones. "Siempre es el mismo sitio. No sabes cómo huele ahí. Huele a chotuno humano. Porque no aireo".

Su inseparable gorra también esconde un secreto. Debajo hay un ratón que le ayuda en sus sesiones: "Me va tirando del pelo y con él hago las remezclas".

Leonardo DiCaprio: "Con los años se me está poniendo caraza”

Leonardo DiCaprio visitó el programa nada más empezar el año, poco después de romper con Camila Morrone, y confirmó las sospechas. "Cuando me echo novieta, cuando cumple los 25 años, la suelo pulir”, apuntó sobre sus parejas que "tienen un tope de edad".

Hablando de edades, también habló de la suya. "Tengo 48 años, 24 en cada pata. No lo parece, lo único que se me está poniendo caraza. Hay veces que en las películas, si quieres un plano corto, tienes que alejarte porque tengo una cabeza como un tigre".

Iker Casillas: "El pelo que me puse no me arraigó bien"

Iker Casillas la lio en octubre al publicar un tuit asegurando que era homosexual :De eso habló en su visita a Tómatelo menos en serio y aseguró que todo había sido una broma: "Lo cogió Pelopo sin que me diese cuenta.... ¡Cómo voy a ser gayer si le di un morreaco a la Carboner cuando ganamos el Mundial! Es imposible, si en Ávila no hay ni un gayer".

También habló de Ávila al revelar que se hizo el trasplante capilar en esta localidad y no en Turquía. "No, hice traer Turquía a Ávila, una parte de Estambul", contó el exfutbolista, que reconoció que la operación no había salido del todo bien. "El pelo que me puse no me arraigó bien y me lo tengo que lavar en seco".

Shakira: "Creí que Piqué había dejado el fútbol porque no jugaba"

La visita de Shakira fue con motivo del lanzamiento de Monotonía, la canción de la colombiana y Ozuna. La cantante habló del tema previo a la sesión 53 con Bizarrap, de su separación y de la retirada de Piqué. Le pilló por sorpresa. "Creía que ya había dejado el fútbol porque ya no jugaba", dijo lanzando un dardo a su ex.

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.