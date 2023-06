La Ruina asalta a Chenoa en 'Tómatelo menos en serio' y la interroga sobre su mayor ruina

Tómatelo menos en serio ha cambiado este jueves. El programa de Chenoa en Europa FM se ha mudado a Barcelona para grabar un especial con nuestros amigos de La Ruina, colaboradores de Cuerpos especiales, como invitados.

Trafalgar Club de Barcelona se ha convertido por un día en el bar de Chenoa y la pregunta sobre la noche legendaria del invitado ha mutado en la ruina más legendaria. Estando Tomás Fuentes e Ignasi Taltavull en casa no podía ser de otra manera...

"No pretendía ser una noche legendaria, pero acabó siendo muy ruinosa", ha dicho Tomás para introducir su anécdota.

La cuestión es que una noche, en lugar de hacerse la cena, bajó a tomarse un bocadillo solo a un bar cerca de su casa. "Estaba a punto de pedir y en la mesa de al lado había unos chicos que me reconocieron. Me propusieron sentarme con ellos y me daba pereza. Dije que había quedado con unos amigos. Fingí una llamada tipo '¿dónde estáis? Voy para allá' y me fui sin pedir a un bar que hay en la calle de al lado", ha seguido contando.

"¿Y qué pasó? Que a la media hora pasaron ellos otra vez y yo en plan 'mis amigos están en el lavabo...' Todos", ha recordado entre risas y un poco de vergüenza.

La ruina de Ignasi fue la noche que descubrió que es alérgico a los caballos. No fue ésa su ruina sino lo que pasó después. Estaba de fiesta con sus amigos en Menorca y, como no se encontraba bien por la alergia, se cogió un bus para volver al apartamento que habían alquilado. ¿Problema? Al llegar se dio cuenta de que se había olvidado las llaves. ¿Segundo problema? Quedaban muchas horas para el siguiente autobús. ¿Solución? Trepar.

"Pensé: 'Voy a escalar y entrar por la ventana'. En apartamentos de Menorca, pleno verano, un tío escalando... Entré por la ventana de la cocina, puse los pies dentro del fregadero con los platos sucios y me fui a dormir", ha explicado Ignasi, que descubrió su ruina al día siguiente cuando sus amigos le preguntaron cómo había entrado. "Por la puerta no, entré por la ventana. Pues la puerta estaba abierta. Ellos no se habían acordado de cerrar y yo nunca llegué a probar si estaba abierta".

El asalto de La Ruina a Chenoa

Tomás Fuentes e Ignasi Taltavull contaron sus noches ruinosas e hicieron pagar un peaje a Chenoa. "Vamos a aprovechar que somos catalanes y que habéis pagado esto, ¿por qué no hacemos que esto sea La Ruina?", han lanzado al aire la pregunta anes de asaltar a Chenoa pidiéndole su anécdota.

"Tuve una experiencia. Me hacía mucha ilusión ir al Palacio Real vestida como una princesa. Me acuerdo que era una Global Gift de Eva Longoria. La cuestión es que me dejaron un vestido y cuando llegué a la alfombra roja, dos minutitos antes de entrar, noté un frescor en una zona no correcta. ¿El frescor viene por arriba porque hay escote? Se entiende. Pero cuando ya va por abajo...", ha añadido.

La solución se la dio su estilista que cerró la parte de atrás del vestido con 50 imperdibles. "Yo dije: 'Tira palante, sonríe, aquí no está pasando nada y que sea lo que Dios quiera' (...) Hasta ahí todo bien, salvado. Me siento al lado de Eva, empiezo a hablar con ella y empiezan a abrirse los imperdibles y a clavárseme en el culo", ha contado la presentadora que no hacía ni caso a lo que hablaba Eva Longoria. Solo pensaba en los pinchazos en el culo. "Le dije: 'Te tengo que contar una cosa, Eva. Tengo imperdibles clavados en mi culo".

"Al final terminé en la habitación de hotel de Eva Longoria, quitándome todos los imperdibles, ella supercondescendiente, simpática, majísima a matar. Me dijo: 'Te voy a poner algo que te dé suerte y me puso una pulserita roja", ha explicado Chenoa, que se ha abierto ante los invitados como lo hacen los que van a sus shows. Ignasi y Tomás están acostumbrados.

"La verdad sí, la gente se abre de una manera que no esperábamos y nos cuentan sus anécdotas más ridículas", ha dicho Tomás sobre las anécdotas que recogen en su show y que Ignasi tiene una favoritas. "Es una muy sencilla que me hizo mucha gracia, el chico que fue a comprar con su madre a una tienda de ropa y vio que se le veía la hucha, la cogió por atrás. '¿Mamá que se te ve todo tal?' Se giró y era una dependienta", ha recordado riéndose.

La faceta musical de Ignasi y Tomás

Ignasi y Tomás también han hablado de la faceta musical de cada uno de ellos, que desarrollan por separado.

Tomás triunfó junto a Álvaro Carmona con la canción La capital mundial, que los llevó a ser invitados a encender las luces de Navidad en Huesca. Otra ruina en su historial.

"El vídeo era una parodia de raperos muy mal hablados y nos llevaron allí. Le dije a Álvaro, yo no voy a decir hijo de puta. Dilo tú. Y de repente, si no tienes esa actitud, éramos dos idiotas en chándal", ha dicho. "Yo no podía decir palabrotas delante de niños en Navidad".

Los nuevos fenómenos es el grupo de Ignasi Taltavull y Adri Romeo. Nació un poco de casualidad y aún no asimilan el éxito conseguido.

"Adri es cómico igual que yo, surgió en el podcast que tenemos. Hacemos canciones improvisadas y de ahí nació el grupo. Nos va mucho mejor de lo que esperábamos", ha confesado, que acaba de lanzar la canción Cómo te quiero a ti.

