Como cada semana, nuestros oyentes nos cuentan cuáles son sus canciones para venirse arriba. Esta semana nos encontramos con ‘Cheek to Cheek’ de Frank Sinatra, ‘Sabor de amor’ de Danza Invisible o ‘The Thing We Love’ de Los Coming Soon. ¡Dinos con qué canción te vienes arriba y déjanos una nota de voz en el 669 061 178!