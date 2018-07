Las 8 cantantes y bandas de mujeres españolas que debes empezar a escuchar

ZAHARA

Con diez años de carrera a sus espaldas, esta andaluza de 33 años decidió apostarlo todo a una carta y crear su propio sello discográfico para lanzar Santa, su último trabajo. Su voz dulce y delicada enamora cada día a más personas. Tanto que se ha convertido en una habitual en cualquier festival en nuestro país, ya que acumula cientos de seguidores por toda la geografía española.

Y no solo enamora al público, sus compañeros de profesión no dudan en contar con ella para grandes colaboraciones como la versión de Lucha de Gigantes, de Antonio Vega; junto a Santi Balmes; Au revoir con Carlos Sadness; El Frío, con Jorge Drexler; o Leñador y la Mujer América, junto a Iván Ferreiro.

ANNI B SWEET

Otra de las voces más dulces y delicadas de nuestro país, aunque no por ello menos contundente. Esta malagueña se dio a conocer en MySpace y ahora es una de las cantautoras más representativas del conocido indie español.

Su versión del clásico Take On Me de A-ha, incluida en la reedición de su debut Start, Restart, Undo, se utilizó en un anuncio dando conocer a la artista al gran público. Oh Monsters! y Chasing Illusions son son los otros dos álbumes que completan su discografía, siendo este último el que ha hecho que se consolide en el panorama musical.

LA BIEN QUERIDA

Ana Fernández-Villaverde, más conocida como La Bien Querida, es una artista multidisciplinar. Inicialmente se dedicaba a la pintura, pero animada por J, líder de Los Planetas, probó suerte en el mundo de la música hace 10 años, y no le ha ido nada mal. Con el apoyo de los sectores más alternativos desde sus inicios, esta bilbaína tiene ya 4 álbumes de estudio y su particular estilo ya es toda una seña de identidad.

HINDS

Hinds es el claro ejemplo de artistas que triunfan más en el extranjero que en su propio país. Este grupo de chicas compuesto por Carlotta Cosials, Ana García Perrote, Ade Martín y Amber Grimbergen; han sido cabeza de cartel en numerosos conciertos en Gran Bretaña, Francia, Alemania, Australia, Estados Unidos, Holanda, Portugal o Tailandia.

Con su estilo garage rock, la banda madrileña lleva a sus directos toda la frescura que las caracteriza ganándose al público de su extensa gira, que en 2017 le llevará a actuar en festivales tan importantes como Coachella.

SILVIA PÉREZ CRUZ

La ganadora al Goya a la Mejor Canción por 'Ai, Ai, Ai' en la última edición de los Premios de la Academia de Cine, se desenvuelve en diferentes estilos musicales.

Además de su carrera como solista, de la que presenta su nuevo disco Vestida de Nit; también sube a los escenarios con su formación Las Migas, un grupo compuesto por chicas junto a las artistas Marta Robles, Isabelle Laudenbach y Lisa Bause.

ROSALÍA

Esta joven cantaora de 23 años, lleva más de 10 dedicándose a lo que más le gusta: la música. Su capacidad para moverse entre el flamenco más tradicional a experimentar con las fusiones más inverosímiles, como su colaboración con el rapero C. Tangana; la han llevado a subirse a escenario tan dispares como los tablaos flamencos o el Primavera Sound.

El pasado mes de febrero lanzó Los Ángeles, un proyecto conjunto con el músico y productor Raül Refree. Este nuevo trabajo combina a la perfección lo tradicional y trascendental con lo urbano y fugaz, provocando sold out allá donde actúa.

BAD GYAL

Cambiando completamente de estilo, nos encontramos el trap, que tanto está de moda actualmente. Bad Gyal es una de las máximas exponentes de este género en nuestro país. Su versión de Work de Rihanna fue todo un éxito en Youtube, canal por el que difunde su música.

Sus letras feministas están revolucionando el trap en nuestro país, estilo que hasta ahora era conocido en el panorama nacional por grupos formados por chicos como los controvertidos PXXR GVNG. Este año podremos verla en Sonar, uno de los festivales más importantes de música electrónica.

LAS BISTECS

Su estética "feísta" de aires ochenteros y sus ritmos electrónicos, esconden canciones con una fuerte crítica social. O como ellas lo llaman 'electro-disgusting', definido como "molestar y no dejar indiferente a una sociedad saturada de información".

Este dúo barcelonés, formado por Alba Rihe y Carla Moreno, presentan Oferta, uno de los debut discos más celebrados del año pasado por sus críticas al machismo o a las damas del PP. Este año se embarcan en su Malgustotour, una gira con la que recorrerán todo el país ya sea en salas o festivales.