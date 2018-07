Dos youtubers presentan 63 éxitos del 2017 en un mashup de 4 minutos

Llega diciembre y con ello el momento de hacer un repaso a todo lo que hemos vivido en los últimos meses, donde la música nos ha acompañado en todo momento y así lo demuestra el youtuber David Rees.

El joven madrileño ha realizado un mashup con 63 temazos de este último año. En 4 minutos, David Rees, acompañado de Paula Pérez, nos recuerda temas como Sorry Not Sorry, Whats About Us, Malibu, Havana, Million Reasons, Issues, Attention o Shape of You. Pero también escuchamos los éxitos latinos del 2017, como Mi Gente de J Balvin, Felices los 4 de Maluma, Mayores de Becky G, Me Enamoré de Shakira, y evidentemente, Despacito de Luis Fonsi.

No es la primera vez que David Rees triunfa en YouTube, donde hace covers. En 2016, ya presentó un mashup con los éxitos anuales, junto a Bely Basarte.