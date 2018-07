¿Recuerdas al grupo The Rasmus? ¡Pues así son en la actualidad!

Durante los primeros años de los 2000 empezaron a surgir con bastante éxito bandas de estética oscura, genéricamente conocidas como emo entre los que se encontraban Tokio Hotel, Evanescence, My Chemical Romance o The Rasmus, de los que vamos a hablar en esta ocasión.

La banda finlandesa liderada por Lauri Ylönen alcanzó la fama en 2003 con éxitos como In The Shadows o No Fear; incluidos en su disco Dead Letters. 15 años después, The Rasmus sigue en activo aunque con una estética bastante diferente de la que se dieron a conocer.

Tras 5 años de parón desde su álbum homónimo publicado en 2012, The Rasmus lanzó Dark Matters en octubre de 2017, con el que han regresado a los escenarios.

Su cantante, recién convertido en padre, ha dejado atrás el maquillaje en los ojos, las lentillas y las plumas en el pelo. El resto de componentes también han abandonado el look tan extremado de sus inicios para continuar su carrera musical como una banda de rock alejada de la estética emo.