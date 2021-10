Justin Quiles: "Cuando suena una canción mía y estoy de fiesta, me da un poco de vergüenza"

Justin Quiles es uno de esos artistas que no deja de petarlo y en su paso por yu Music así lo ha demostrado. Si su año 2020 fue una locura, el 2021 apunta a superarlo gracias a su nuevo álbum, La última promesa, que le ha llevado a tocar por medio mundo y ahora llega a España para continuar con su gira.

El éxito de La botella, con Maluma

Aunque su canción La botella, con Maluma, está superando muchos récords y alcanza ya los 30 millones de visualizaciones en YouTube, lo cierto es que la sobriedad no ha venido a buscarle de verdad. "La botella no es de agua. Me gusta mucho el tequila, a veces me doy un traguito antes del concierto, aunque también tomo té", ha admitido.

Esta canción ha creado tendencia en las redes sociales, donde los cantantes iniciaron un challenge en TikTok donde había que bailar con una botella en la cabeza, intentando que esta no se cayera. Sin embargo, Justin Quiles admite que él, con sus propias canciones, prefiere no salir de fiesta: "Cuando suena una canción mía, me da un poco de vergüenza, es raro. Prefiero que no la pongan", desvelaba.

Su actuación más loca

Además, también nos ha contado cuál ha sido el sitio más loco en el que ha tocado: "Fue en un baby shower, me pasaban el bebé", explicaba, mientras Bnet aseguraba que el padre de la criatura seguro que "se gozó" su concierto.

A pesar de su éxito, Quiles se mantiene como un cantante muy humilde, aunque prefiere ignorar las críticas: "Soy de los que no lee los comentarios porque te pueden afectar", admitía, asegurando que suele mantenerse al margen de las pullas y las disputas dentro del mundo urbano y del reggaeton.

¿Quieres saberlo todo sobre el nuevo disco de Justin Quiles? ¡Dale al play y no te pierdas el programa de este domingo!