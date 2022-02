Kany García: "Tras la pandemia, tenía ganas de hacer un álbum que me pusiera un poco más de buenas"

Además de hablar con Abraham Mateo, en yu Music también recibimos a Kany García, una de las artistas más reconocidas de Latinoamérica. La cantante puertorriqueña presenta Agüita e coco, el segundo single de su nuevo álbum, que saldrá en mayo.

Un álbum muy alejado de su estilo habitual

La artista boricua ha salido de su zona de confort con el nuevo disco que está preparando. La hemos visto con un rollo mucho más alegre del que nos tiene acostumbrados y la pandemia tiene mucho que ver en ello: "Tenía ganas de sacar canciones que no respondieran tanto a lo que hemos vivido, que es tan duro. Tenía ganas de darle la vuelta y hacer un álbum que me pusiera un poco más de buenas. Son cosas que he hecho antes, ha sido un respiro súper bonito. Es un álbum que también te pone de buenas, pero no todo es rítmico".

Con este nuevo álbum, Kany García pretende romper ese estereotipo que se le ha planteado como artista porque también quiere hacer otras cosas: "Dos años de pandemia, de no girar, de no ver a mi familia, a mis músicos... Pensé 'no puedo más con esto, quiero bailar, quiero salir'", explicaba la cantante.

Por suerte, el parón musical de la pandemia ya lo dejó atrás hace mucho tiempo. Y es que hace tan solo unas pocas semanas pudimos verla haciendo una gira por Estados Unidos: "Fue increíble, hicimos once ciudades. Después vino Omicron, aguantamos la gira de Latinoamérica y ahora pienso en retomar la gira pensando en que todo va a volver a abrirse".

¿Se plantea hacer reggaetton?

A pesar que sus raíces son puertorriqueñas, lo cierto es que de momento no piensa seguir a sus compatriotas en lo musical: "Me llevo muy bien con los reggaetoneros, pero soy pésima haciendo reggaetton, lo bailo pésimamente mal... Soy un desastre, pero he hecho cosas con ellos, como con Wizin o Bad Bunny. Hago cosas con ellos, pero sigo orgánicamente lo que me gusta, que va por otro lado".

Además de Agüita e coco, Kany también ha estrenado su tema DPM, en el que habla de ese momento en el que dices "hasta aquí, no aguanto más": "Qué bonito cuando la gente te dice que qué te has hecho, que estás más guapa, y dices 'Nada, lo mandé a la mierda'. Eso siempre tiene un efecto emocional que se refleja en la apariencia física", explicaba la cantante, que aunque no cree que su canción sea autobiográfica, si que afirma haber dicho adiós mil veces.

La influencia de España en su música

Aunque nació en Puerto Rico, la artista también tiene raíces españolas y eso lo nota mucho en la influencia del flamenco en su vida: "Me encanta el flamenco, pero me he criado en Puerto Rico. Hay cosas que allí me han dicho que tengo influencia española y cuando vengo aquí me siento muy boricua. No soy ni de aquí ni de allí y no hay cosa más linda que la mezcla", aseguraba la cantante, a la que hemos visto colaborar con numerosos artistas españoles de nuestro país.

¡No te pierdas la entrevista completa a Kany García en yu Music!