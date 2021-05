Lola Índigo: "La música sirve para abrir fronteras"

Lola Índigo está contando los días para subirse al escenario en el Vodafone yu Music Show. La cantante, que ofrecerá un concierto que se podrá seguir in streaming por redes sociales, ofrecerá un concierto el próximo 27 de mayo para el que ha preparado lo mejor de sus dos discos.

Este directo tendrá "Lo mejor de dos mundos, como Hannah Montana. Estoy entre Miley y Hannah", ha afirmado entre risas en yu Music, el programa de Europa FM, sobre su actuación.

Mimi Doblas ya ha calentado motores grabando una coreografía de su canción Calle que se puede ver en las redes sociales. Además, un challenge en el que invita a su seguidores a aprenderse los pasos de baile de su canción con un tutorial muy sencillo apto para todos.

La cantante está sumergida en numerosos proyectos. Una de las últimas canciones que ha lanzado al mercado ha sido Demente, un tema en el que repite colaboración con la chilena Denise Rosenthal —con quien grabó Santería—. "Santería fue un éxito en Chile y ella me abrió las puertas del país. Empezó a sonar mi música allí y Denise me dijo si grababa esta canción con ella. Es muy bonito para abrir fronteras".

Lola Índigo, todo lo que toca es un éxito

Lo cierto es que todos los singles de Lola Índigo acaban convirtiéndose en un éxito, pero no lleva la cuenta. "Ni me entero", responde cuando Lorena Castell se interesa por saber cuántos discos ha vendido desde que inició su carrera musical tras su paso por Operación Triunfo. Lo que sí tiene claro Mimi es que su éxito de ventas tiene que ver con el éxito de su género. "Me dedico a un género que ahora está muy pegado, la gente tiene muchas ganas de bailar".

Entre los nuevos retos de Lola Índigo se encuentra un programa de baile en el que ejerce de jurado. "No me gusta llamarlo jurado, soy más apoyo de los concursantes, no hace tanto que yo estaba ahí. Lo más duro que le dije a un chaval fue: ¿cuánto tiempo hace que no tomas una clase de baile?".

Tras el repaso por sus nuevos proyectos, Mimi se ha enfrentado a Angy Fernández en Adivina la canción, la sección más divertida de yu Music.

