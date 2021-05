El truco de Lola Índigo para descubrir quién le cotillea los 'stories' de Instagram

Mimi Doblas es toda una experta en redes sociales. Sus vídeos son virales, sus fotos acumulan miles de likes y no hay ninguno de sus stories que se quede sin visitas. Lo que no sabíamos es que Lola Índigo tiene un truco infalible para filtrar sus stories y descubrir quién cotillea lo que publica intentando no ser visto.

"¿Buscáis a alguien en Instragram que no seguís para cotillearle los stories?", ha preguntado Lorena Castell sin saber que iba a descubrir un buen truco para descubrir que pasa a la inversa, cuando quieres saber quién te cotillea los stories.

"Pongo a quien quiero ver si me mira los stories en mejores amigos", ha dicho Mimi mientras Lorena, Carlos y Angy escuchaban impactados. De esta forma, según las explicaciones de Lola Índigo, confirmas que esa persona te está cotilleando.

Los mejores amigos en Instagram Stories

Para alguien que tiene miles de seguidores es imposible encontrar a esa persona que te cotillea, seguro que pasa desapercibido y nunca llegas a descubrirlo, pero si en mejores amigos solo tienes a unas cien personas es más fácil confirmar si está interesado en lo que publicas, aunque no sea uno de tus seguidores.

Así lo ha explicado Mimi Doblas en yu Music, en el minuto 30:02.

