St. Pedro nos deleita con su 'Cerca del sol' en directo en 'yu Music'

En yu Music también hemos recibido a St. Pedro, un cantante que de santo tiene realmente poco y que lo está petando a nivel internacional con su último tema, Como Antes, que supera el medio millón de visitas en YouTube.

El artista canario saltó a la fama tras su paso por La Voz, donde se convirtió en uno de los favoritos para hacerse con el galardón, y ahora se ha trasladado a Miami para continuar con su carrera musical, un sueño increíble que nunca imaginó.

Aunque Pedro Hernández, su nombre real detrás del artístico, ha admitido ser una persona muy tranquila, su alter ego musical es muy diferente a él. "St. Pedro sí que tiene más problemas, es mucho más juguetón que yo", aseguraba.

Su adaptación a Miami

Su exitosa carrera musical le ha llevado a trasladarse a Miami, donde reside ahora y crea su propia música. "Allí no hay horarios, puedes ir a las dos de la mañana al estudio, hay más recursos. Se vive demasiado bien", reiteraba el canario.

Eso sí, la ciudad estadounidense también te puede ocasionar muchos problemas: "Miami es una ciudad en la que, si te dejas ir, te pierdes fácilmente. Es perfecta para la noche y la fiesta, pero me estoy manteniendo al margen", explicaba St. Pedro, que dice estar ahora muy centrado en su música.

Sin embargo, su adaptación a la costa americana ha sido perfecta, pues desde el primer momento se sintió muy bienvenido: "Me fui con el equipo que me rodea todos los días, así que mi salto a Miami fue mucho más fácil. Nunca nada grande pasa por una sola persona", señalaba.

"Es todo tener claro que estás bien y que sientes que estás haciendo lo que quieres hacer. Para mí, estar feliz va por delante del éxito", reiteraba, al ser preguntado por la salud mental en la industria musical.

Su paso por La Voz

Su paso por La Voz le lanzó a lo más alto de la industria musical y se convirtió en uno de los favoritos para ganar el talent show. Sin embargo, aunque llegó a la final de la mano de su coach, Juanes, él mismo decidió "perder" a propósito, porque una manager le dijo que tenía "otros planes para él".

Una decisión de la cual no se arrepiente nada. Y es que, aunque no ganó el concurso y Juanes no le regaló una camisa negra, su paso por La Voz sí le dio una vida nueva dedicada a su gran pasión.

St. Pedro canta Cerca del sol en directo

Además de contarnos todo sobre su vida en Miami, St. Pedro también se ha atrevido a cantar en directo uno de sus temas más conocidos, Cerca del sol. ¿Quieres ver la increíble actuación en acústico que se ha marcado en yu Music? ¡Dale al play y no te pierdas el programa de este domingo!