Israel B.: "Haría una réplica de mi falo y lo vendería como consolador"

El artista urbano madrileño Israel B. ha acudido a yu Music para presentar su nueva mixtape, un trabajo discográfico al que ha puesto por título Islas. "Son todo colaboraciones. Cada canción es de su padre y de su madre, pero había que unirlas y sacarlas juntas", explica el artista.

En este nuevo trabajo se pueden encontrar diferentes estilos musicales porque "así te entretienes más". A pesar de que es fan del rap, explica que "escucho de todo. Estoy en el coche gozando un tema y pienso: esto tengo que hacerlo" y así ha ido dando forma a la mixtape que ahora presenta.

Creo que no ha sido la canción de presentación de este nuevo trabajo, el motivo reconoce que no es otro más que "es el que más tiempo lleva preparado". Esta canción está producida por Lowlight, que acostumbran a trabajar con el madrileño al que le gusta dar el reconocimiento que merecen sus productores. "Algunos artistas piensan en darle tres euros a sus productores, pero sin esa base que ellos hacen ya puedes dar tú la cara que no se pega nada".

Israel B. a la hora de trabajar lleva un ritmo frenético. Acaba de lanzar Islas, pero asegura que ya tiene un álbum a la mitad listo para salir al mercado dentro de muy poco. "Me da miedo", asegura al explicar que cada vez que pisa el estudio sale con canciones elaboradoras. "Dejo las canciones cinco meses esperando y luego salen. Si no me levanto a las 8 de la mañana para ir a una oficina, qué menos que ir al estudio y ver qué sale".

A pesar del éxito que tiene y ser uno de los artistas más productivos del panorama urbano —asegura que en 30 minutos puede tener compuesta una canción— tiene claro que si algún día le toca el Euromillón abandonará todo. "Si me toca el euromillón borro todo. Haré canciones para pasárselas a otros, pero yo ya no daré la carita" y es que si es millonario ya no quiere se reconocido solo "vivir lo mejor posible", él y los suyos.

Un merchan muy original

Sumergido en la competición de Adivina la canción, en la que el cantante se ha enfrentado a Roi Méndez, Israel B. ha confesado qué vendería como merchan. "Lo he pensado muchas veces. Haría una réplica de mi falo y lo vendería como consolador". Lorena Castell se ha cuestionado: "¿tanto calzas? ¿qué eres el nuevo Nacho Vidal?", pero el invitado no ha querido desvelar el misterio.

"Puede ser que lo vendas a tamaño real y sea un vaso de tubo o bien que sea un llavero", ha dicho Lorena Castell intentando rascar algo de información, pero el invitado no ha querido dar detalles eso sí: "Me iría bien", ha zanjado.