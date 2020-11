Tamara Gorro muestra "sin pudor" su tripita real con un poderoso mensaje

Aceptarse a uno mismo, con sus defectos y sus virtudes, es un trabajo individual de cada uno. Sin embargo, los más vulnerables pueden encontrar en las redes sociales una auténtica tortura. Constantemente recibimos información de amigos o celebrities, algo que nos lleva automáticamente a idealizar a estas personas y compararnos con ellas. Nosotros, en esa comparación, siempre salimos perdiendo... Y ahí es donde la baja autoestima puede jugarnos una mala pasada.

Así, Tamara Gorro ha querido acercar a sus seguidores la verdadera realidad de su cuerpo, que no es -ni mucho menos- perfecto las 24 horas del día. Aunque la influencer confiesa que siempre ha tenido un vientre plano, hay días que Tamara Gorro tiene que lidiar con la hinchazón.

"Voy a ser muy clara. ¿Qué quiero transmitir con estas fotos? En la primera, la persona quiere disimular el hinchazón de su tripa, sintiéndose bonita", comienza explicándose Tamara, que ha publicado tres imágenes muy parecidas... ¡Pero con truco!

"En la segunda, la persona muestra su hinchazón sin pudor, sintiéndose bonita. En la tercera, soy yo, Tamara Gorro. Una persona que siempre ha tenido un abdomen muy definido debido a mi pasión por el deporte y comida saludable. Yo me decanto por la segunda opción: mostrar sin pudor y aceptar lo que hay", explica, convencida de no querer esconder esa parte de su cuerpo que no solemos ver en las redes sociales.

"Me acepto, me gusto, me valoro y me quiero. Las dos opciones me parecen lícitas, cada uno elige cómo quiere verse. Pero aún eligiendo la primera , hay que tener en cuenta una cosa muy importante: La perfección no está en la medida y cuerpo perfecto. Está en lo mucho que uno se quiera y acepte", sentencia, aceptando que lo más importante es valorarse a sí mismos.

"(A todo esto hay que añadirle, que cuando digo hinchazón, me refiero al pequeño cambio físico que cualquiera podamos tener en un momento determinado.

Siendo consciente de que mi tripa hinchada sigue siendo plana. Lo he puesto como ejemplo)", termina Tamara Gorro, consciente de que el hinchazón de su barrita no es, ni por asomo, un defecto grave que le impida llevar una vida normal. Ella misma sabe que aun estando hinchada se ve delgada y en forma, y eso es importante reconocerlo.