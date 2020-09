Agoney presenta su nuevo disco 'Libertad' y desvela su colaboración más deseada: Laura Pausini

¿Cómo le ha sentado a Agoney ese número 1 del disco en tiempo récord? "No me lo esperaba, nadie se lo esperaba, después de tanto tiempo desaparecido... Incluso mis compañeros de discográfica no se acordaban de mí. He estado trabajando en la oscuridad pero ha salido algo muy bonito", reconoce.

'Edén' es uno de los temazos que se pueden encontrar en 'Libertad' y es que en dos años ha tenido tiempo de pulirlo y mimarlo. "Este videoclip lo edité yo en casa y lo veo ahora y cambiaría cositas, pero bueno, está bien", cuenta.

¿Y qué le han dicho sus compis de su primer disco, le han metido caña por tardar tanto en sacarlo? "Todos mis compañeros de OT saben como soy, que soy un tío calmado, y al final lo que vale es el trabajo", asegura.

SU COLABORACIÓN MÁS DESEADA

En este nuevo álbum no hay ninguna colaboración... ¡Y se hace raro! "No cabía, era algo muy personal, las letras eran muy profundas, pero ahora que ya está hecho estoy abierto a colaboraciones. Quien quiera que me contacte y cantamos juntos". ¿Y tiene alguna voz con la que le haría especial ilusión cantar?

"Hay una señora con la que me encantaría colaborar.. Laura Pausini, tiene una voz desgarradora", confiesa. ¡Mensaje transmitido! ¡Ya sabes Laura, mándanos un DM!

UN CAMINO SIN PRISA

Aunque han pasado dos años de su salida de OT, sus fans no se olvidan de su carrera. De hecho, el cantante asegura que "Libertad es la prueba de que se puede hacer un camino sin prisa".

Rober Bodegas sabe que hay que crear drama para cantar... ¡Y más como canta Agoney, con esos agudos! "Yo siempre he pensado que cada uno canta según su forma de sentir las cosas, cuando estoy enfadado grito", cuenta. "Hay que vivir para poder escribir".

