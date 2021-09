Alberto Ginés tendrá su propio documental: "Lo llevamos grabando desde principios de año"

El escalador cacereño Alberto Ginés hizo historia el pasado mes de agosto al convertirse en el primer oro olímpico de su disciplina. El joven, de 18 años, ganó la prueba de velocidad y terminó con una buena puntuación la de dificultad, lo que lo convirtió en el ganador de la medalla de oro en escalada en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Una medalla de oro con solo 18 años

El deportista no se esperaba ganar el oro, su único objetivo era llegar a la final. "Gané y dije 'no puede ser'", recuerda el joven, que asegura que vio que estaba en primera posición cuando todavía faltaban dos escaladores por salir. "De repente veo que casi todo lo que tenía que pasar para ganar, estaba pasando. Me quedé sentado, sin reaccionar. Nos mirábamos mi entrenador y yo y no sabíamos qué hacer. No queríamos celebrarlo por si pasaba algo", asegura el joven, que reconoce que ahora ha aumentado la presión que tiene sobre si mismo. "Al final es escalar, y sé hacerlo, así que pienso en eso, no en ganar", explica.

Si Adriana Cerezo nos contaba hace unos días que tenía su medalla guardada debajo de la cama, Alberto Ginés explica que la tiene guardada "en el cajón de la mesilla de noche". Aunque no se rompió cuando le dio el popular mordisco en el pódium, sí se le cayó al suelo un par de veces. "La tengo abollada por algún sitio, de golpes", reconoce.

¿Se cruzó con algún deportista de élite que le hiciese mucha ilusión? "Me crucé con los de baloncesto de España, me hizo mucha ilusión, miré hacia arriba y les quise pedir una foto pero no reaccioné", asegura.

Su primer recuerdo escalando y un futuro documental

La pasión por la escalada le viene de familia. Su padre fue el que le enseñó el rockódromo cuando solo tenía tres años. "El primer recuerdo que tengo de escalar es llamar a mi madre para decirle que había llegado hasta arriba", cuenta.

Ahora que los deportistas le han cogido el gusto a eso de hacer documentales, parece que Alberto Ginés ya tiene entre manos el suyo propio. "Lo llevamos grabando desde principios de año, y es una trayectoria", adelanta después de confirmar que "se vienen cositas".

El escalador es muy activo en su cuenta de Twitter, donde en su biografía tiene puesta la pregunta "¿nos casamos ya?". ¿Quién es la misteriosa destinataria? "Cuando la cuenta era privada, tenía una broma con una amiga y lo puse", dice un poco sonrojado.

Puedes ver a Alberto Ginés en el minuto 26:

