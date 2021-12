Álvaro Wasabi: musicales, secuelas y un top de "pelis mierder de Navidad"

Álvaro Wasabi // yu, No te pierdas nada

Álvaro Wasabi celebra que tengamos puesta (por fin) la decoración navideña en yu, No te pierdas nada porque él es de los que pone el árbol nada más quitar las telarañas de Halloween.

NO TE ABURRAS ESTAS NAVIDADES

Con Álvaro Wasabi siempre estamos al día en cuanto a novedades en cine y series, pero esta vez nuestro particular gurú audiovisual nos trae musicales, secuelas y un ranking de películas mierder para que no te aburras estas Navidades. ¿Quieres torturar a tus primos pequeños?, ¿necesitas material para sobrevivir a las comidas familiares? ¡Atento!

La nueva película de West Side Story

Este miércoles se estrenaba la nueva versión del clásico musical, dirigida por Steven Spilberg. "La gente que la ha visto dice que las canciones están a la altura", asegura.

Matrix Resurrections

"Me flipó la primera pero el resto... No habría cogido ese teléfono", asegura Morgade, que era fan de la saga hasta que empezaron a pasar cosas raras. ¿Y por qué Keanu Reeves no envejece? Flipamos. "Es una mezcla entre secuela y reboot", dice Wasabi.

Encanto llega a Disney +

Se llama Encanto pero para los padres es "una hora y media de paz". Las nuevas princesas de Disney cada vez gustan más. "No todas las princesas son rubias y caucásicas", dice Wasabi.

Top mierders de Navidad

Un castillo por Navidad

Intercambio de Princesas 3

Soltero hasta Navidad

El niño que salvó la Navidad

"Esta sí me ha parecido un peliculón", se sincera Wasabi.

