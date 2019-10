Ana Milán: "En 40 años me han mandado solo una foto pene y no era gran cosa"

¡Lo mismo te hace una serie que te hace unas croquetas! ¿Hay algo que odie más Ana Milán que que la llamen Ana Millán? Pablo Ibarburu ha comenzado el monólogo metiendo la pata hasta el fondo y la actriz no ha podido evitar puntualizar. Empezamos bien... ¡¡Hoy llegamos a pelea física!!

"Desde que terminamos MasterChef no he vuelto a entrar en una cocina, el nivel de saturación es alto", cuenta Ana Milán sobre su paso en el programa, donde asegura que "el nivel de exigencia es muy duro".

Pablo Ibarburu, que es la voz de la calle, ha tenido mucha osadía y ha ido directamente al grano. "¿Ya se sabe quién gana MasterChef?, ¿está grabado?", preguntó. "No, primero emitimos y luego grabamos", bromeó Milán.

"En 40 años me han mandado solo una foto pene y no era gran cosa", dice la actriz, que asegura que tiene amigas a las que les mandan 20 al día. "Tengo pocos haters", cuenta. Además, jugamos con la actriz al 'Hobby Yuser', donde tendrá que adivinar si las frases que le decimos las ha dicho en algunos de sus personajes o no.

