Andrea Compton analiza los nuevos documentales de Justin Bieber y Taylor Swift

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

La youtuber nos cuenta algunos detalles del nuevo documental de Justin Bieber, que ha estrenado en Youtube. ¿Hablará de la espantá que le hizo a Dani Mateo cuando vino a España? "Para verlo hay que ser premium, aunque hay dos trocitos de 15 min que son gratis", nos cuenta.

"A mí la música me gusta, pero él menos... Este tío por lo visto canceló su Tour mundial a la mitad", explica. "Lo deja, se pira, en el documental cuenta que estaba muy mal, y se pasa dos años sin hacer nada, en su casita", dice Compton. Hasta que no se subió al escenario con Ariana Grande en el concierto benéfico de Manchester no se animó a volver a cantar. "Tengo sentimientos encontrados con este hombre", sentencia.

Compton también habla del documental de Taylor Swift en Netflix, 'Miss Americana'. "Ella era la niña country monísima, pero le han pasado un montón de cosas, como lo de Kanye West", cuenta. "Ha tenido millones de problemas, ella es el C.Tangana de allí", explica. Si es que su beef con el rapero y su mujer Kim Kardashian da para mucho...

¡Battle Mind! Andrea Compton y Maya Pixelskaya nos hablan de 'The Witcher' -sin mucho conocimiento- y debaten qué es mejor: el videojuego o la serie de Netflix. "'The Witcher 3' es el mejor, el mejor valorado en las webs profesionales", dice Maya. "A ver, la serie no está basada en el videojuego, sino en los libros", argumenta la youtuber. ¿Quién ganará?

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.