Andy y Lucas desvelan las colaboraciones de su próximo disco: Omar Montes, El Arrebato, La Húngara, Camela y muchos más

Lucas vive en Madrid y Andy en Cádiz, sí, pero no se han separado. Después de 20 años de carrera ya no hay nada que les sorprenda del otro, pero lo cierto es que han sobrevivido a todo: a modas, pandemias. Son todo un clásico.

"Yo hubo un momento en 2020 en el que pensé que no iba a volver a cantar", recuerda Andy sobre aquellos momentos más difíciles del inicio de la pandemia.

Por suerte las cosas parece que vuelven a la normalidad y con ellas regresan Andy y Lucas, que han querido sacarse un temita nuevo para celebrar sus 20 años sobre los escenarios. "Mi mayor preocupación era esa, '¿qué voy a hacer ahora? A mi no se me caen los anillos, pero tú te imaginas, trabajando de camarero y la gente diciendo 'pero este qué hace aquí'", recuerda Andy.

El dúo ya calienta motores con el tema Me estoy volviendo loco y el disco está en el horno. "Al principio iban a ser 12 canciones y ahora vamos por 23, que no nos llame nadie más que no nos da el presupuesto", bromea Lucas.

Las colaboraciones del nuevo álbum harán las delicias de los fans: Antonio José cantará el clásico Tanto la Quería pero también estarán El Arrebato, Omar Montes, La Húngara, Lérica... "Y estamos esperando a ver si quiere también Bisbal", bromea Lucas.

