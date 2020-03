Arturo Valls nos cuenta qué es lo primero que va a hacer cuando pueda salir de casa

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Arturo Valls en 'yu, no te pierdas nada' / Vodafone yu

Esta noche hay nuevo programa de Me Resbala en Antena 3, una buena manera de entretenerse con los más peques de la casa. ¿Ha probado Arturo Valls los retos del programa?, ¿nos puede adelantar alguna novedad? "Hay uno que se llama la hamburguesa prometida, los humanos somos los ingredientes", cuenta. "Pero es que lo grabamos hace tanto que ya no me acuerdo".

El presentador nos explica que está teniendo un "problema parejil" a la hora de compaginar videoconferencias con su chica. "No soy capaz de bajar el tono, estoy siempre gritando".

Y claro... ¡Tenemos que hablar de la peli de Camera Café! "Estamos con la segunda versión de guion, la está escribiendo Raúl Cimas y ahora ya no tiene excusa con el tiempo". "Nuestra idea era rodar en otoño, pero hasta que no pase todo no sabemos nada". Morgade quiere un personaje sí o sí... ¿Lo conseguirá?

¿Y qué es lo primero que va a hacer Arturo Valls cuando pueda salir de casa? "Probablemente una paella con amigos". ¡Buen plan!

¡Iniciamos nuestro Quién Esta Peor especial cuarentena! Aunque el outfit de Arturo Valls lo dice todo... Muy sugerente, ¿no?

¿Cuando fue la última vez que salieron a la calle?, ¿con quién pasarían la cuarentena si puedes elegir a un personaje ilustre? "Yo con Rita Barberá", dice Arturo.

