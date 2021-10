El Cejas: "O te hago gracia o no me soportas, pero en el medio no te puedes quedar"

El Cejas // yu, No te pierdas nada

Airbnb ha puesto nuevas condiciones para los jóvenes que quieran alquilar. La plataforma restringirá las reservas de alojamientos enteros que hacen algunos menores de 25 años cerca de su localidad de residencia para "proteger a las comunidades locales" y evitar también fiestas ilegales.

Con este motivo, el Cejas ha salido a la calle para preguntarle a los jóvenes si han hecho muchas fiestas ilegales desde que empezó la pandemia. ¿Y qué trucos usarían para burlar las normas de la plataforma? ¡A ver esa imaginación!

Lo que sí queda claro es que el Cejas es un fanático de los botellones. Casi podríamos decir que los inventó él, pero tampoco nos vamos a tirar tanto el pisto. Eso sí, para poder aguantar bien de fiesta tiene que comer mínimo tres veces. "En los botellones están mis fans pero también mis haters, pedo te sale el hater que llevas dentro", cuenta el youtuber, que reconoce que es "muy polarizante". "O te hago gracia o no me soportas, pero en el medio no te puedes quedar".

Puedes ver a El Cejas en el minuto 13:

