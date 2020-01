Chenta Tsai a.k.a. putochinomaricon: "Soy muy hipster, cuando algo se pone de moda ya no me gusta y me odio por ello"

En breve pinchará en una fiesta de ratones nocturnos por el Año Nuevo Chino, pero... ¿Qué opinión le merece estas fiestas? "Las políticas de representación son un falso humo, estoy escéptico", cuenta. Basta escuchar su tema 'Tú no eres activista' para que su opinión al respecto quede clara. "Con el Orgullo Gay pasa lo mismo", dice.

"Hago mi música en mi habitación, sale de un lugar muy cotidiano", cuenta. "Cuando los fans me ven por la calle se sorprenden porque soy introvertido en la vida real, pero de pinchadiscos no", explica.

¡Cositas que están dando la vuelta a la cultura popular! Jugamos al Hobby Yuser con PutochinoMaricón, a ver si da su aprobación o no. ¿Sex Education? "No la he visto, es que soy hipster y cuando algo se pone de moda ya no me gusta. Me pasó con Crepúsculo", cuenta.

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.