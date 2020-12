Edurne, Aitana, Naranja y Sandra Delaporte en 'yu Music' (19/12/2020)

¡Los sábados en Europa FM son una fiesta con 'yu Music'! Lorena Castell y Carlos Marco empiezan el último programa de 2020 cargado de buen rollo y la visita de Edurne y Aitana.

Antes de recibir a nuestras invitadas, Sandra Delaporte nos trae las últimas noticias musicales. Lo más destacado de la semana es la versión de 'Oh Santa!' que ha hecho Mariah Carey con Ariana Grande y Jennifer Hudson. Y es que si Mariah es la artista más escuchada en la Navidad, Bad Bunny y Billie Eilish han sido los más reproducidos en este año.

Otra de las triunfadoras de este 2020 ha sido Aitana. Carlos Marco ha charlado con ella sobre 11 Razones, su segundo álbum tras el éxito de Spoiler. Este trabajo incluye '+', su colaboración con Cali y el Dandee, y sus más recientes hits 'Corazón sin vida', junto con Sebastián Yatra, y el tema que da nombre al disco.

El álbum ha tenido muy buena acogida por parte del público, sin embargo Aitana confiesa que prefiere mantenerse al margen de lo que dicen en las redes sociales, para evitar "llevarme un chasco". Aunque le gusta compartir y leer lo que sus compañeros de profesión comentan de su trabajo, en el que ha experimentado con nuevos sonidos, sobre todo en el single '11 Razones'.

👉 Aitana: "11 Razones es un disco de desamor que termina en empoderamiento"

Aitana ha apostado por un pop y un sonido que triunfó en la década de los 2000, un género en el que abundaban las guitarras saturadas, baterías contundentes, melodías inolvidables y letras que atrapan. En esa época, la cantante era una niña, no tenía más de un año, y confiesa que le hubiese gustado "vivirla con mi adolescencia" porque "no lo llegué a vivir". Por eso, ha querido "coger un poco de esa influencia musical" y confiesa que le "gustaría ser una verdadera rockera o hacer punk, pero soy consciente que mi género musical es el pop".

11 Razones es un álbum que ha creado Aitana junto con los galardonados Mauricio Rengifo y Andrés Torres. La cantante explica que se ha "inspirado en los sonidos de Avril Lavigne, de Simple Plan, de Blink 182, de El Canto del Loco, de Pignoise o de La Oreja de Van Gogh", que ha escuchado estos grupos para "coger un poquito de eso y transportarlo a mi nuevo disco".

Por otro lado, Aitana confiesa que "No suelo canciones mías", que el artista que más ha reproducido este 2020 ha sido Bad Bunny y que de sus canciones solamente le apareció 'Tu foto del DNI'. "Me gusta escuchar antes de que lo escuche la gente para saber como van a reaccionar", explica Aitana.

En poco más de tres años, la vida de la cantante ha dado un gran giro y ha pasado de ser una auténtica desconocida a hacer grandes colaboraciones, como 'Resilient' con Katy Perry, que la eligió para este remix junto con Tiësto. Seguro que este es el principio de un largo camino.

EDURNE VISITA 'YU MUSIC'

.

Tras charlar con Aitana, ¡recibimos a Edurne! La cantante nos habla de una de sus las últimas colaboraciones, 'Prefiero olvidarte' con MANTRA, la banda de Carlos Marco. Los artistas nos explican algunos secretos del videoclip, grabado en Formentera cuando la artista sabía que estaba embarazada pero todavía no lo había dicho a nadie: "Cuando rodé con Carlos Marco ya estaba embarazada y nadie lo sabía".

Y es que la cantante anunció que esperaba su primer hijo con una fotografía en las redes sociales. "Tampoco quería que fuera la típica foto, sino que fuera simbólico", dice Edurne y explica que la imagen "describe muy bien cómo va a ser nuestra vida a partir de ahora".

A Edurne le esperan unas Navidades diferentes y que, aunque le gusta pasarlas con su familia, este año estará solo con su marido y ya piensan cómo serán las próximas, cuando ya tengan a su bebé. Asimismo, para alegrar estos días, la artista ha presentado una canción muy navideña: 'Siempre es Navidad junto a ti'.

La cantante también se atreve a jugar a 'Adivina la canción', donde se enfrenta a Sandra Delaporte, una de las colaboradoras más competitivas.

Nuestra invitada ha empezado por todo lo alto, adivinando a La Oreja de Van Gogh. Y es que Xabi San Martín, uno de los miembros de la banda, es el compositor de los grandes éxitos del grupo, pero también ha trabajado con Edurne.

¡Menudo juego! La artista ha adivinado 'Corazón sin vida' de Aitana y Sebastián Yatra, una de las canciones más escuchadas de este 2020, pero también ha reconocido 'These Boots are Made for Walking' y es que dice que es muy competitiva... ¿Dejará que Sandra Delaporte adivine alguna? Parecía que 'Se iluminaba' de Ana Mena podía darle un punto a nuestra colaboradora, ¡pero no! Finalmente, Edurne ha sido la ganadora de 'Adivina la canción'.

👇 Puedes ver a Edurne en 'Adivina la canción' en el minuto 17:30h 👇

Seguimos con Edurne, que está aprovechando el 2020: nuevo álbum y a punto de ser mamá. "No tengo queja de este 2020", confiesa la cantante, que "tenía previsto sacar el disco en abril", pero tuvo que retrasar el lanzamiento por la pandemia y Catarsis salió en junio.

Una de las canciones de este álbum es 'Como tú', que ahora ha versionado con Efecto Pasillo. "Les dije que ellos incorporaran su rollo", explica la artista, que está muy contenta con el resultado de esta colaboración y considera que "es un lujo" haber trabajado con la banda.

La artista se despide de 'yu Music' con una actuación muy especial, cantando en acústico su single 'Como tú'. ¡No te lo pierdas!

👇 Puedes ver a Edurne cantando 'Como tú' en el minuto 42:50h 👇

Seguimos en 'yu Music' y recibimos a Naranja, el grupo que ganó el Vodafone Music Talent de 2016 y que les cambió la vida: "Nos sirvió como escuela para aprender todo: desde quién hay detrás de un escenario, todo el equipo, cómo te tienes que subir a un escenario para tocar".

Asimismo, antes de participar en el concurso, la banda ya llevaba años actuando porque "empezamos muy pequeños" y ya han celebrado 12 años juntos. Dicen que su "secreto es que somos mejores amigos" y que la amistad tiene mucho poder.

Naranja acaba de lanzar un nuevo tema, titulado 'Memorias de Acetato'. La canción nació un día que estaban nostálgicos, viendo fotos analógicas y les inspiró escribir y llega después de su disco Todas tus letras.

Antes de despedirnos, ¡Naranja nos regalan una actuación en directo!

👇 Puedes ver a la actuación de Naranja en el minuto 54:00h 👇

👇 ¡Vuelve a ver el programa completo! 👇

.

ℹ Y recuerda, tienes una cita cada sábado a las 19:00h con 'yu Music' en Europa FM