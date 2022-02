Cupido: "Nos gustan más las salas que los festivales, es tu concierto, más tranquilo"

A Al le gustan tanto las palomitas que el otro día por su cumpleaños le regalaron una máquina para hacerlas. Toni también se ha pasado del rubio al rojo para el color de pelo y ahora cada vez que se ducha hay un baño de sangre. Pimp Flaco no tiene resaca porque nunca bebe, pero lo cierto es que todos tienen motivos para pegarse un buen fiestón. Acaban de estrenar el tema Santa y el jueves pasado petaron la sala donde actuaban. "Normal, era gratis", bromean.

Su nuevo tema Santa lo estrenaron el mismo 14 de febrero y no fue ninguna casualidad. "Siempre intentamos sacar algo en San Valentín, es lo que nos toca, somos Cupido", dicen los chicos, que aseguran que muchas de sus letras están basadas en hechos reales. "Alguna cosa parecida sí ha pasado, que te reconozcan o así", dice Pimp.

No todos sus temas son románticos e idealistas, pero no descartan tocar en una boda. "Si pagan bien, porqué no", dicen los chicos, que una vez estuvieron a punto de hacerlo ya no tenían los requisitos técnicos para llevarlo a cabo.

El documental de Georgina ha sido una auténtica revolución y aunque les encantaría protagonizar uno sobre su carrera, creen que todavía tienen que pasar un par de años. "Es un poco pronto para hacer un documental, tienen que pasar cosas, muerte, puñaladas, botellazos...", aseguran.

Para este verano ya tienen cerrados un par de festivales, como el TomaVistas en Madrid. "Me gustan más las salas, es tu concierto, está todo más tranquilo y más cuidado que en un festival. Allí te conoce mucha gente pero prefiero las salas", dice Pimp, que confiesa que no pide grandes lujos en los camerinos. "Plátanos y zumos", cuenta.

Terminamos la entrevista con un test un poquito personal en el que Valeria Ros ha intentado indagar cómo son los Cupido en el amor. ¿Devuelven las cosas a sus ex?, ¿son de un clavo saca a otro clavo?, ¿suben fotos en pareja? "No soy de contar mi intimidad, subo más fotos de mi perros", dice Pimp.

Puedes ver a Cupido en el minuto 21:

