Descubre las 3 bandas finalistas del Vodafone yu Music Talent: Feroe, Nightcars y Tu Suerte

¡Calidad musical! Estas son las 3 bandas finalistas elegidas por el jurado de Vodafone yu, Yu no te pierdas nada y Mondosonoro. Descubre a Feroe, Nightcars y Tu Suerte.

Solo puede ganar uno a través de los votos del público, pero los finalistas de Vodafone yu Music Talent son talento puro. Por eso mismo, no puedes dejar de conocer a las tres bandas finalistas del Vodafone yu Music Talent, en el que los chicos de Tu Suerte se han clasificado como ganadores. ¡Enhorabuena!

Feroe - Agua en la sartén

Feroa es el proyecto en solitario de Miriam Gutiérrez (cantante, compositora y guitarrista de The Bright). Tras un patrón con su anterior banda, sigue haciendo canciones y decide sacarlas bajo el nombre de Feroe después de volver de un viaje por las islas.

Junto a David Tuya y a Jesús Antúnez, se encuentra actualmente produciendo varios singles que se han editado en los últimos meses, con un sonido próximo a la electrónica y al Dream Pop que crean atmósferas oníricas donde resalta la cálida voz de la compositora. A día de hoy prepara su álbum debut para 2021.

Nightcars - Disappear

Un proyecto iniciado desde 3 países distintos, España, Venezuela y Panamá. Nightcars salta a la escena musical con su primer 'Extended Play', proyecto trabajado a distancia por los tres integrantes de la banda: producido y mezclado por Nick Marchena en su estudio casero en Madrid.

Dicho EP contiene los dos primeros sencillos de la banda: Neon Girl y I Was In A Dark Frame of Mind. Los dos singles fueron incluidos en importantes listas y playlist y catapultaron el nombre de la banda a una audiencia anglosajona.

Tu Suerte - Mírame a la cara

Antes conocidos como Chillfaker, Tu Suertes es una banda tricantina (Madrid) formada por Alberto Martínez (guitarra y voz), Alejandro Barroso (batería) y los hermanos David (bajo y voz) y Jorge Ramírez (guitarra y voz).

Nace en septiembre de 2029 cuando Chillfaker decide llevar el sonido indie ambiental a un formato más actual. Tu Suerte cuenta con años de experiencia que ahora salen a la lu en sus primeros trabajos. Mírame a la cara, Te vas a ir y Denial reflejan el estilo del grupo a la perfección, mezclando post rock con una voz que recuerda a la música urbana más actual.

👉 Puedes ver sus actuaciones en la final del Vodafone yu Music Talent aquí: