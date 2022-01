Inés Bárcenas y las fobias: qué son, cuál es su origen y cómo superarlas

Hemos hablado de dependencia emocional, adicción a las redes, del síndrome del impostor... Con la psicóloga Inés Bárcenas siempre aprendemos cosas nuevas que nos ayudan a entendernos mejor. Esta vez hablamos de las fobias y cómo lidiar con ellas.

"Las fobias son uno de los problemas de salud mental más comunes a los que nos enfrentamos las personas", empieza explicando Bárcenas, que asegura que casi todos tenemos miedo a algo.

Sin ir más lejos, Ana Morgade sufre motefobia, que es el miedo extremo a las polillas. "La fobia es un miedo real a situaciones que no son realmente peligrosas. Una polilla no te va a matar, por ejemplo", cuenta.

"El miedo es la emoción central y es una emoción adaptativa, cuando el estímulo no es amenazante y tenemos esa respuesta estamos ante una fobia. Las fobias nos activan primero el miedo o la ansiedad y luego la reacción física, como los sudores o palpitaciones. Puedes incluso llegar a desmayarte", asegura.

Tener un poquito de miedo o repelús a una avispa o abeja no es realmente una fobia, aclara Bárcenas. "Una fobia es cuando hay algo que nos da tanto miedo que nos impide hacer nuestra vida normal. Las causas pueden ser varias. Hay fobias que se heredan genéticamente", cuenta.

El experimento de John B. Watson, padre del conductismo

"A día de hoy esto es bastante poco ético pero nos ha enseñado muchos casos sobre las fobias", introduce Bárcenas.

El experimento del Pequeño Albert es una demostración empírica del procedimiento de condicionamiento clásico realizada por John B. Watson y su colaboradora Rosalie Rayner, en la Universidad Johns Hopkins.

"Era un niño huérfano y lo llevaron al laboratorio para ver cómo se desarrollaban las fobias", explica Bárcenas. "Le presentaron un conejito blanco y cuando estaban interactuando daban un estruendo con una tubería y un martillo y el niño empezaba a llorar. Lo repitieron varias veces y el niño acabó teniendo esa respuesta de mucho miedo", explica la psicóloga, que asegura que luego le dieron en adopción y no se supo más de cómo se había desarrollado en la vida.

Las fobias de Maya Pixelskaya e Inés Bárcenas

Maya Pixelskaya también tiene una fobia muy curiosa. "Tengo fobia a las bañeras con agua, me da una fobia terrible. El agua estancada en una bañera me da muchísimo miedo. Pero las piscinas me encantan, y el mar, me encanta nadar", asegura.

La propia Inés Bárcenas sufrió en sus carnes un desmayo por una fobia cuando era pequeña. "En segundo de la ESO vinieron los típicos profes a contarnos cosas sobre el aborto, sangre, cosas... Pedí para ir al baño, me levanté y me desmayé", recuerda la experta, que no puede reprimir su pánico a las hemorragias.

Cómo lidiar una fobia

Para enfrentarnos a estos miedos "es importante entender que lo que hacen es disparar un área de nuestro cerebro, el centro neurálgico de las emociones. Tenemos que reprender que no hay nada que temer a ese estímulo. Tenemos que enseñarle a nuestro cerebro que lo que sentimos es erróneo", explica.

"Detrás de cualquier fobia hay una contrafobia, un deseo de acercarnos. Ya lo habló Freud". Para explicarlo, pone un ejemplo. Teme las piscinas "por si hay un tiburón" pero en contraposición le encanta ver vídeos de estos animales acuáticos en Instagram.

Exponerse de forma gradual a ese estímulo horrible es una manera de superar la fobia. ¡Pero sin prisa, yuser!

