Joaquín Reyes es Kim Kardashian: "Quitarme el vestido de Marilyn fue como sacarle la funda a un fuet"

El rey de los camaleones pero solo porque le gusta comer moscas. Joaquín Reyes se transforma hoy en un icono del millenio, Kim Kardashian.

No hay ni una sola superficie en su casa en la que no se pueda reflejar. Kim tiene su casa llena de espejos. "En la moqueta me reflejos, en los chiquillos igual, los he barnizado", asegura.

¿Destrozó el vestido de Marilyn?

La celebrity ha estado sumergida en un pelín de polémica por lucir el vestido con el que Marilyn Monroe le cantó el cumpleaños feliz a Kennedy en la última gala MET.

Está valorado en más de 4 millones de euros, poca broma, y según las fotografías que se han difundido... Parece ser que Kim lo ha rasgado. Marilyn y Kim no tenían la misma talla y aunque la celebrity sabía que era arriesgado... Consiguió ponérselo, pero es innegable que la prenda ha sufrido daños.

"Alguna piedrica se ha caído, pero es que no estaba bien rematado. Las sisas, los pespuntes... Para quitármelo fue como sacarle la funda a un fuet, que gusto me dio quitármelo", recuerda nuestra Kim. Tuvo que adelgazar siete kilos para ponérselo.

Además, nuestra Kim nos cuenta que el vestido "olía a cuco". "Olía a polilla... Ese vestido es de la prehistoria, cuando la gente iba a caballo", recuerda. "Son cosas que me han contado porque yo ni leer ni nada", asegura.

De su peinado y su maquillaje no se comentó mucho, y eso que se lo curró bastante. "Ese día antes de que yo me despertara ya había gente que me estaba maquillando mientras dormía, gente que se dedica a la restauración", desvela en rigurosa exclusiva.

