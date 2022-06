Joaquín Reyes es Shakira: "Gerard y yo teníamos una relación abierta"

Joaquín Reyes ha empezado la semana tomándose la poción multitujos, esa que le ayuda a meterse en la piel de los personajes más dispares.

Este lunes le ha tocado empatizar con Shakira, que ha acaparado miles de titulares estos últimos días y no por su música, sino por la supuesta infidelidad de Piqué y la confirmación de su divorcio después de 12 años de relación.

Shakira está rabiosa. Que a Piqué se le haya relacionado con otra mujer ha enfurecido a la diva de Barranquilla. "Yo conocí a Piqué y me gustó mucho esa boquita y esa barbita, ya lo canté en una canción. Ahora y no la canto, me pongo de una mala Virgen... Pero claro, los futbolistas tienen una garantía. Cuando sales con él sabes que te va a poner los cuernos en unos años. Piqué ya venía con una garantía, como obsolescencia programada, a mi me dio sellado que en 10 años me ponía los cuernos", explica sobre esa especie de contrato prematrimonial.

La cantante confirma que el futbolista está viviendo en su piso de soltero. "La infidelidad buena tiene que ser con una más joven que tú. Fui a La Traviesa, fui descubriendo cortinas y ahí me encontré a Geri, se la estaba metiendo así blanda, al verme claro, el pobre...", asegura sobre la gran pillada.

Algunos medios aseguran que Shakira y Piqué tenían una relación abierta, una información que la cantante confirma en el yu. "Si sí, tenemos una relación abierta, pero llega un momento que hay que echarle sazón a la cosa. Entonces dije, mira, podemos ser civilizados y tener una relación abierta donde todo esté consensuado o podemos hacerlo a las malas, un buen pitote, hablando de cara a la prensa, no hay color entre una cosa y otra. Yo prefiero que la mierda se esparza bien", dice con un pelín de rencor.

¿Qué pasará con la deuda con Hacienda?

La Audiencia de Barcelona rechazadaba un recurso de Shakira contra su proceso por seis presuntos delitos contra la Hacienda Pública, según dio a conocer el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya el pasado mes de mayo. Shakira no se librará de sentarse en el banquillo y declarar ante un juez por defraudar supuestamente 14,5 millones de euros, dinero que ya ha pagado.

"La deuda de Hacienda también tiene que ser con custodia compartida, hay que tenerla atendida, tiene cojones que con lo que yo he hecho por este país tenga encima que pagar impuestos. Si a mi me dicen que por vivir aquí había que pagar impuestos... Yo no hago gasto ninguno, lo hago todo por la privada, si hasta tengo avión privada. La carta de Hacienda pensé que era una felicitación por mis canciones", dice.

Vuelve a ver a Joaquín Reyes en el minuto 49:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.