Laura Pausini (Joaquín Reyes) y los secretos de Eurovisión: "WRS tiene un diente de oro, como todos los rumanos"

Laura Pausini acaba de cumplir 48 años pero por ella parece que no pasa el tiempo. "El ocho es un número precioso, tumbado es un infinito", dice la cantante italiana, que gozó muchísimo en Eurovisión con SloMo. No podía decir que Chanel era su favorita por su categoría de presentadora, pero sus gestos y palabras lo decían todo. "Yo quería que ganase Chanel, no lo voy a ocultar. Me encanta España

El estrés le jugó ese día una mala pasada. La artista tuvo que ausentarse durante 20 minutos durante las votaciones por un bajón de tensión. "Tanta emoción... Me dió la bajada cuando terminó el 'hola mi bebebé'. Me gusta porque en rumano no saben cuando terminar la palabra bebebé", asegura sobre la canción de WRS.

"WRS tiene un diente de oro, como todos los rumanos", explica sobre el representante de Rumanía. "Le cambiaron el diente de posición, un euromisterio. Entre eso y la canción... Me dio un bajonazo", explica nuestra Pausini particular, que asegura también que la canción tiene un significado diferente al que todos piensan.

"Está llamando a su niño interior, lo he escuchado en el morning, está conectado con el niño rumano, es una llamada a no perder la inocencia y volverse un cínico y un descreído", asegura la italiana sobre la entrevista de WRS con Eva Soriano e Iggy Rubín.

Valeria Ros piensa que el bajón de tensión puede tener otro motivo: sus numerosos cambios de vestuario. Se puso ocho vestidos en total. "Me los puse todos e iba mudando, como las serpientes", apunta.

Pausini todavía recuerda ese día de 2014 en el que se le vio el chichi en pleno directo encima del escenario. La pregunta de Valeria es por qué no llevaba bragas. "Es que en Perú con el mal de altura la braga se te baja para el tobillo, pierde tensión la goma", explica.

¿Cómo habría sido su vida si no hubiese ganado el festival de San Remo con 18 años? Esa es la premisa del documental sobre la vida de Laura Pausini, que asegura que le hubiese gustado ser "comercial de Tecnocasa, con mi corbata verde".

