Lindsay Lohan: "El primer chupito de vodka tiene que ser con zumo de naranja, para desayunar"

Después de 12 años sin grabar ningún tema, la actriz Lindsay Lohan vuelve a la música y publica 'Back to Me'. "A mí es que se me había olvidado que sabía cantar, fue limpiando el armario cuando me encontré un disco con mi nombre, así que me propuse retomarlo". ¿Y cómo sabe que son suyos y no de su gemela de Londres?

"Tengo una aplicación en el móvil para beber, te marca lo que tienes que beber, el primer chupito de vodka tiene que ser a las 10.30 de la mañana, con un poquito de zumo de naranja, para desayunar".

¿Le hacen muchos regalos a la actriz? "Me regalaron unos zuecos de madera para ir caminando por el estiércol, de un pueblo de Galicia, y son geniales, comodísimos". ¡Lindsay rural!

De sus días en la cárcel recuerda algunas cosas. "Los barrotes eran rosa con purpurina, era como una cárcel Disney, fue un aprendizaje vital, ya sabéis que en la cárcel hay que estar una vez en la vida, yo lo recomiendo".

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.