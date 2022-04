Lorena Castell: "No hay que decir siempre la verdad, basta con la sincerdiad no pedida"

Siempre viene con energía a raudales, pero esta vez más si cabe. Lorena Castell ha aprovechado la Semana Santa para hacer el viaje en autocaravana que tanto estaba deseando y no duda en recomendarlo a los yusers. "Animo a todo el mundo a que haga un viaje en autocaravaba", dice Castell.

"Estamos acostumbrados a ir en coche, pero en estos vehículos vas muy alta. Pillé una autocaravana, que ves todo como 360", cuenta sobre el vehículo, que todos sus seguidores han podido ver gracias a sus stories de Instagram. "Cuando vas con Google maps te manda por pedanías, vías agropecuarias... No llegué a encallar", explica nuestra Lorena. "He ido con mi chico, he estado fenomenal", asegura la colaboradora, que parece que está muy in love. ¡Escapadas de enamorados! ¿Qué más se puede pedir?

Le da la razón un estudio que asegura que las parejas que tienen relaciones estables tienen menos estrés. "Dice que se tarda dos años en hablar y 60 en callar", apunta. "No hay que decir siempre la verdad, no hay que decir siempre lo que se te pasa por la cabeza", explica sobre esta "sinceridad no pedida".

Puedes ver a Lorena Castell y sus cositas random en el minuto 49:

