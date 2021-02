Anaju nos presenta las dos caras de 'Mood' y nos canta 'Ese o ese' en directo

Anaju visita 'yu Music' para presentarnos Mood, y nos habla de cómo es sacar un EP en pandemia, aunque como ella misma asegura "no puede comparar, porque como nunca lo había hecho antes". ¿Qué significa 'Ese o ese', título de uno de los temas de Mood? ¿Es un código morse? ¿Un grito de ayuda? ¿O elegir 'a dedo' como dice Lorena Castell?

¿Hasta tardado mucho tiempo en encontrar tu estilo? Anaju asegura "no tengo ni idea de lo que he hecho", en cuanto a estilo musical se refiere, claro. "He ido escribiendo, he ido haciendo, y la verdad es que no sé qué estilo es", comenta.

También nos habla de lo mal que lo pasó para grabar el videoclip ¡y que pareciera que le gustaba el pomelo! "Creo que es la peor fruta que he comido en mi vida", asegura. Y mientras que Carlos Marco no tiene ni idea de a qué sabe un pomelo, Lorena Castell no ha tardado en inventarse sus bondades. Y a ti, ¿te gustan los pomelos?

En su disco Mood, la cantante ha querido dividir las canciones por el estado anímico al que hace referencia: "Elegí las canciones para que fueran tres del 'mood' feliz, 'súper happy', bailongo; y tres 'super-mega-cortavenas que te mueres'", comenta. "El EP está dividido como en dos caras: la cara feliz y la cara triste, y juega con esa dualidad", asegura Anaju, algo que puede verse también en el propio disco.

El tema 'Ese o ese' está compuesto junto a junto a Pol Granch y Luichi Boy (Cupido) -muy apropiado para la víspera de San Valentín-, ¿le habrán enseñado estos 'pesos pesados' de la música alguna técnica para componer? "El truco fue llegar, conocernos, que empezaran a rular musiquillas, y pasárnoslo teta", asegura Anaju.

Carlos Marco ha querido aprovechar para darle unos 'tips' a Anaju de cara a sus próximas giras, y ahí va el trucazzo: "Antes de montarte en la furgoneta, mea. Que luego ya no para". También le han aconsejado no "hacer bote", porque "al final acaban comprando cosas que tú no quieres. El dinero por separado", le aconseja Lorena.

Por otro lado, Anaju desvela además que tiene en mente "un pequeño upgrade" de Mood, "pero que de momento del EP, no".

También hemos querido hablar del diseño de la portada. La cantante nos cuenta que estuvo trabajando "mano a mano" con su compañero de máster para diseñarla:

En cuanto a la producción de Mood, Anaju asegura que se ha dejado aconsejar por BRONQUIO, pero no ha dudado en decirle todo lo que le parecía bien o mal.

Mención especial merece el tema 'Carbón' junto a Zahara, tal vez el más especial del disco: "Tiene un toque mágico, etéreo, es mi favorita del disco. Y la primera que hice al salir de la academia de OT", comenta. Habla de su admiración por Zahara y de cómo fue grabar con ella.

ANAJU CANTA EN DIRECTO 'ESE O ESE' EN 'YU MUSIC

Para terminar, la cantante nos ha regalado una interpretación en directo de su tema 'Ese o ese', ¡puedes verlo a partir del minuto 35:05 a continuación!

