Anaju y Sandra Delaporte en 'yu Music' con Lorena Castell y Carlos Marco (13/02/2021)

¡Menuda tarde hemos pasado en 'yu Music'! La 'velada' ha comenzado con nuestro 'niño po...líticamente más incorrecto', Ventura. Que nos ha traído las noticias musicales de la semana, como el estreno de Blas Cantó de sus dos propuestas para representar a España en el festival de Eurovisión: 'Memoria' y 'Voy a quedarme'. ¿Cuál es tu favorita?

También hemos podido disfrutar el timbre de voz rompe-vasos de Sandra Delaporte, que no ha dudado en demostrar sus dotes de soprano con un piano de juguete. Hemo hablado de la actuación de The Weeknd en la Super Bowl, de cuánto dinero se ha gastado de su propio bolsillo, y del pre-show de Miley Cyrus. ¿Se merecía estar en el escenario principal? Además, hemos celebrado el aniversario del disco Los Ángeles de Rosalía, ¡que nos ha sorprendido con un cambio de look radical!

ADIVINA LA CANCIÓN: ANAJU VS CARLOS MARCO

El Adivina la Canción de hoy ha arrancado con 'Dolerme', de Rosalía, y Anaju nos ha contado cómo el mood triste mucho más inspirador para componer: "te sumes más en ti mismo, te vuelves más intenso"; sin embargo, a la canante se le ha atragantado el tema de M83 'Midnight City', antes de confesar que es una persona más diurna que nocturna, pero desde que salió de OT, asegura que remolonea más para levantarse. "Antes me despertaba a las 7:30h", y ahora se ha pasado al clan de los dormilones junto a Lorena Castell, ¡y no amanece hasta las 10h o 10:30h!

Luego le tocaba el turno al 'Starboy' de The Weeknd, y aunque Carlos Marco se envalentonó golpeando el pulsador, Lorena ha tenido que echarle un cable. Pero si algo nos ha quedado claro después de este 'Adivina la canción', es que el oído de Anaju ¡es prodigioso! Apenas unos acordes le han servido para reconocer el tema de Shawn Mendes, 'Wonder'. Anaju es una gran fan del artista, ¡y asegura no que descarta sacar temas en inglés!

Carlos Marco se estrenaba acertando por mérito propio el tema de Lady Gaga y Ariana Grande, 'Rain on me'. ¿Con cuál de ellas les gustaría colaborar? Y para terminar, ¡un clásico de Cindy Lauper! Y como Anaju ya la había cantado en OT, nos ha entonado el estribillo 'Girl just wanna have fun'. ¡Vuelve a verlo!

ENTREVISTA A ANAJU EN 'YU MUSIC'

Anaju visita 'yu Music' para presentarnos Mood, y nos habla de cómo es sacar un EP en pandemia, aunque como ella misma asegura "no puede comparar, porque como nunca lo había hecho antes". ¿Qué significa 'Ese o ese', título de uno de los temas de Mood? ¿Es un código morse? ¿Un grito de ayuda? ¿O elegir 'a dedo' como dice Lorena Castell?

¿Hasta tardado mucho tiempo en encontrar tu estilo? Anaju asegura "no tengo ni idea de lo que he hecho", en cuanto a estilo musical se refiere, claro. "He ido escribiendo, he ido haciendo, y la verdad es que no sé qué estilo es", comenta.

👉 Anaju nos presenta las dos caras de 'Mood' y nos canta 'Ese o ese' en directo

También nos habla de lo mal que lo pasó para grabar el videoclip ¡y que pareciera que le gustaba el pomelo! "Creo que es la peor fruta que he comido en mi vida", asegura. Y mientras que Carlos Marco no tiene ni idea de a qué sabe un pomelo, Lorena Castell no ha tardado en inventarse sus bondades. Y a ti, ¿te gustan los pomelos?

👉 Anaju nos pone la cara real del 'mood pomelo' en el 'detrás de las cámaras' de 'Ese o ese' en yu Music

En su disco Mood, Anaju ha querido dividir las canciones por el estado anímico al que hace referencia: "Elegí las canciones para que fueran tres del 'mood' feliz, 'súper happy', bailongo; y tres 'super-mega-cortavenas que te mueres'", comenta. "El EP está dividido como en dos caras: la cara feliz y la cara triste, y juega con esa dualidad", asegura.

Anaju también nos habla de cómo fue trabajar con Pol Granch y Luichi Boy (Cupido), de la producción con BRONQUIO, ¡y del diseño de la portada de Mood, que hizo ella misma junto con un compañero del máster! Te lo contamos AQUÍ

ANAJU CANTA EN DIRECTO 'ESE O ESE' EN 'YU MUSIC

Para terminar, la cantante nos ha regalado una interpretación en directo de su tema 'Ese o ese', ¡puedes verlo aquí!

¡Gracias por pasar por 'yu Music'!

LOS MÁS EMBARAZOSOS (Y ESCATOLÓGICOS) DE ANAJU, LORENA CASTELL Y CARLOS MARCO

Sandra Delaporte nos trae su ronda de 'autopreguntas', y empieza fuerte: ¿Cuál es el momento más embarazoso que pasaste cuando eras pequeño? Anaju abre la veda con 'momentazo' de cuando tenía "unos 9 o 10 años": "Me estaba haciendo mucho pis y no llegaba a casa", comienza a contar, y su madre bajó a comprar el pan la pilló "en la calle con las piernas abiertas y diciendo 'perdón, no podía aguantar', meándome encima".

Y aunque sin duda es un momento embarazoso, ¡Lorena Castell se lleva la palma! La presentadora nos ha contado una vez que fue a hacer pis y estaba la tapa baja: "Tuve que volver a plató con el pantalón meao", ¡puedes verlo aquí!

👉 Lorena Castell y su momento más embarazoso (y escatológico): "Tuve que volver a plató con el pantalón meao"

Recuerda, tienes una cita con 'yu Music' todos los sábados de 19h a 20h en Europa FM