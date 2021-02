Lorena Castell nos deja locos imitando a su nuevo succionador de clítoris: “¡Esto no hay ser humano que lo pueda hacer”

Lorena Castell llega con sus 'cositas random' y nos trae un montón de temas y una imitación como Dios manda de las diferentes modalidades que tiene su nuevo succionador de clítoris. ¡Pero no todo va a ser hablar de sexo! Lorena viene hoy muy 'random' pero muy 'social' con recomendaciones de lo más interesantes.

Lorena Castell en 'yu, No te pierdas nada' / Vodafone yu

Hoy a Lorena Castell se le ha echado el tiempo encima y no le ha dado tiempo a hacer su entrenamiento diario. Pero no por ello viene más tensa que de costumbre, ¡todo lo contrario!

No sabemos cómo ha terminado hablándonos de los famosos succionadores de clítoris, un compañero de San Valentín perfecto como ella dice, y del nuevo modelo que le han regalado.

"Cuando lo probé la primera vez hace unos años me pareció una fantasía máxima, pero también muy rápido. Es algo como para que se te pase el dolor de cabeza rápido", explica.

Pero la tecnología va avanzando y más en estos juguetes sexuales, así que Lorena ha tenido que probar esta mañana un nuevo modelo que le han regalado: “Además de tener diferentes velocidades, tiene diferentes maneras de succionar".

Y por si no nos hubiese quedado clara la explicación, Lorena no tiene problemas en hacer una imitación de lo más detallada de las diferentes modalidades de su nuevo succionador: "¡Eso no hay ser humano que lo pueda hacer!", y nosotros la creemos.

'COSAS RANDOM' Y SOCIALES

¡Pero Lorena no sólo ha venido a hablarnos de sexo! Hoy viene con muchas cosas random, pero también muy ‘social’.

Una recomendación seria: Amanda Gorman, la poetisa y activista estadounidense que hizo un precioso homenaje a los ‘héroes de la pandemia’ en la Super Bowl.

También repasamos las estafas que hay en Internet fingiendo recaudar dinero para enfermedades, retomando el caso de Paco Sanz que ha estafado a numerosos famosos como Pedro García Aguado, Jorge Sanz, Santi Rodríguez o Dani Mateo.

Y por último, nos habla del aumento de casos de adolescentes con trastorno negativista desafiante, que durante la pandemia ha subido nada más y nada menos que un 50%. Y es que ya lo dice Ana Morgade, ¡‘yu’ entretiene pero también educa!

