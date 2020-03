Madonna, confinada con Joaquín Reyes: "Me he comprado un hijo por Amazon, un chiquillo pelirrojo de Lugo"

La cantante no conoce muy bien los nombres de sus propios hijos... "Hay dos que traje de Malawi y el último me ha llegado esta mañana, me lo ha traído el de Amazon, es un chiquillo pelirrojo de Lugo". ¿Le habrá puesto nombre ya?

La reina del pop nos habla del video que ha publicado donde se la ve sumergida en una bañera. "Me metí en una bañera con leche de gata, diciendo que esto era un drama que nos igualaba a todos, y la gente se ha chinado, ha empezado con sus comentarios de mierda". ¡Si es que sale bañándose llena de joyas, surrealista! "No, no es la bañera, es el bidé". "Llevo piercings del año 84 en sitios que ya no me alcanzo", reconoce.

Y claro... Uno de sus hijos estaba tan acostumbrado a fumar porros debajo del Millenium Bridge de Londres que Madonna ha tenido que replicárselo a escala en su casa. "Y ahí está ahora, con el amigo que se ha hecho de trapo". "Yo con mis chiquillos tengo una conexión tremenda".

¿Es Madonna una illuminati? La cantante sacó a su cuerpo de baile con mascarillas en su actuación en Eurovision el año pasado y hay quien dice que predijo el coronavirus... "No me refería a eso, yo me refería a los cólicos de gases".

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.

👉 Iker Jiménez a.k.a Joaquín Reyes: "Estaba revisando la caldera y me ha salido una cara en la pared. Creo que es Norma Duval"