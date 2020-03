Iker Jiménez a.k.a Joaquín Reyes: "Estaba revisando la caldera y me ha salido una cara en la pared. Creo que es Norma Duval"

"Una prima de mi mujer vino a pasar el finde y nos ha pillado la cuarentena, así que se ha tenido que quedar. Está endemoniada. Decía que tenía gases, pero es el demonio". Cabeza girada 180 grados, vómitos verdes, insultos...

¿Y cree en Dios Iker Jiménez? ¡Ana Morgade se atreve a preguntarle lo que todos quieren saber! "Tengo una concha que traje de Peñíscola y por ahí me habla el Señor".

No sabemos si es cosa de la cuarentena o no, pero a Iker le están apareciendo cosas extrañas en casa. "Estaba revisando la caldera y he visto que me ha salido una cara en la pared. Mi mujer y yo creemos que es Norma Duval", cuenta. ¡Misterios por doquier! ¿Y cómo se entretiene Iker?, ¿se habrá vuelto gamer? "Estoy jugando al FIFA con gente muerta. Se llama Fifa Fantom y no hay fuera de juego porque no se detectan".

Además Iker tiene una predicción para el futuro. "En junio habrá muchos esguinces, la gente volverá a hacer deporte y la vamos a liar". ¡Claro que sí!

