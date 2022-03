Mamen Mendizábal: "Cristina Cifuentes hace la cucharita con sus gatos, están al nivel de sus hijos"

Mamen Mendizábal acaba de estrenar el programa Encuentros Inesperados en laSexta, pero eso no es todo. La periodista regresa a primera línea de batalla con 'Mamen, Vuelve a la Acción', un nuevo formato que ya adelanta con una promo en la que aparece convertida en una Wonder Woman muy ágil.

"Lo mismo la patada no la he hecho yo, tengo 46 años ágiles pero no tanto", explica la presentadora, que también contó con un ventilador y una cámara super lenta. "Es lo más ambicoso que he grabado en la vida", reconoce. El salto y la patada los hizo "la campeona de Parkour de España".

Así es Encuentros Inesperados, el nuevo formato de laSexta

Encuentros Inesperados va de unir a gente muy variopinta que en la vida se hubiese encontrado para charlar y debatir sobre temas de actualidad. La Mala Rodríguez con Esperanza Aguirre, Mario Vaquerizo y Llunqueras... Una auténtica locura. "Mañana jueves es el de machos, el macho ibérico, debatimos sobre cómo se ha reconvertido el hombre", adelanta la periodista, que ha visto más de una mandíbula desencajada. "Es gente que ni siquiera coincidiría en una fiesta, y tiene que ser un tema inesperado también", asegura.

"Buscamos el contraste entre ellos y que te rompa la cabeza", asegura la presentadora, que ha recibido muy pocas negativas a participar. "El 90% ha dicho que sí y una vez cerrado no se ha rajado nadie". Eso sí, Mendizábal está deseando que Ana Milán acepte su invitación. "Parece que estoy enamorada de ella, pero no, me hubiera encantado su tono, y Ana Morgade también", explica.

Cristina Cifuentes hace "la cucharita" con sus gatos

Cristina Cifuentes, por ejemplo, ha contado anécdotas muy curiosas de su vida personal al margen de la política. "Era un personaje conflictivo y ha venido a hablar de sus gatos, de cómo hace la cucharita con sus gatos y cómo están al mismo nivel que sus hijos", dice Mendizábal, todavía sorprendida por esta revelación gatuna.

Uno de los programas de Encuentros Inesperados se centra en la humanización de las mascotas. "Hay más mascotas que niños en las casas españolas", dice la presentadora.

Mendizábal apunta que no ha habido hueco para la autocensura. "No he quitado nada por polémica, más por ritmo, incluso he dejado cuando critican a laSexta", explica. "Censura cero", zanja.

Si tuviera que elegir un momento inesperado elegiría el encuentro entre Toni Cantó, Mariló Montero, James Rhodes y Pedrerol "para hablar de odio". A ella no la llegaaron a odiar por el formato pero sí hubo alguna discrepancia. "Mario Vaquerizo se enfadó conmigo en el primero porque no le gustaban las preguntas, la Mala también un poquito", reconoce.

